Общество

С января в паспорта россиян будут ставить новую отметку

Депутат Панеш: с 1 января 2026 года россияне смогут указать в паспорте ИД ЕРН
04 декабря 2025 в 02:37
В паспорте появится отметка для безопасности идентификации личности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Россияне с первого января 2026 года в паспортах по желанию смогут поставить отметку о номере записи единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). С ее помощью можно безопасно подтвердить свою личность дистанционно. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка ИД ЕРН», — передает РИА Новости слова Панеша. Он добавил, что номер станет личным ключом в государственных информационных системах.

Ранее россияне получили право по желанию вносить в паспорт отметку о своем ИНН, причем процедура является бесплатной и проводится в налоговых органах. При этом отметки о браке и детях также стали добровольными, из ‑за чего депутаты получают обращения с просьбами вернуть их обязательное проставление.

