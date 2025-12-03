С января в паспорта россиян будут ставить новую отметку

В паспорте появится отметка для безопасности идентификации личности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Россияне с первого января 2026 года в паспортах по желанию смогут поставить отметку о номере записи единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). С ее помощью можно безопасно подтвердить свою личность дистанционно. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка ИД ЕРН», — передает РИА Новости слова Панеша. Он добавил, что номер станет личным ключом в государственных информационных системах.