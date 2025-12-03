Трамп впервые прокомментировал встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным
Трамп положительно отозвался о прошедшей встрече Уиткоффа и Путина в Москве
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и старшего советника Белого дома Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошла «очень хорошо». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время публичного мероприятия в Белом доме.
«У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Кушнером и Уиткоффом», — заявил Трамп во время мероприятия. При этом он не уточнил, какие вопросы обсуждались на закрытых переговорах.
Зять Трампа Кушнер и спецпосланник Уиткофф накануне провели переговоры с Путиным в Москве. Они обсуждали конфликт России и Украины. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, обе стороны договорились сохранить подробности обсуждения в тайне, напоминает телеканал 360.
