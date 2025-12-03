Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Трамп впервые прокомментировал встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Трамп: встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо
04 декабря 2025 в 02:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Трамп положительно отозвался о прошедшей встрече Уиткоффа и Путина в Москве

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и старшего советника Белого дома Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошла «очень хорошо». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время публичного мероприятия в Белом доме.

«У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Кушнером и Уиткоффом», — заявил Трамп во время мероприятия. При этом он не уточнил, какие вопросы обсуждались на закрытых переговорах.

Зять Трампа Кушнер и спецпосланник Уиткофф накануне провели переговоры с Путиным в Москве. Они обсуждали конфликт России и Украины. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, обе стороны договорились сохранить подробности обсуждения в тайне, напоминает телеканал 360.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал