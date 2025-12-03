Трамп впервые прокомментировал встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Трамп положительно отозвался о прошедшей встрече Уиткоффа и Путина в Москве Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и старшего советника Белого дома Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошла «очень хорошо». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время публичного мероприятия в Белом доме.

«У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Кушнером и Уиткоффом», — заявил Трамп во время мероприятия. При этом он не уточнил, какие вопросы обсуждались на закрытых переговорах.