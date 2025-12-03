В трех регионах России за три часа сбито 37 БПЛА
04 декабря 2025 в 01:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — в воздушном пространстве Белгородской области и по три — над территориями Воронежской и Ростовской областей. Об этом сообщили в Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал