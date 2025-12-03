Трамп не смог предсказать, чем закончится встреча Путина и делегации США
04 декабря 2025 в 02:15
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Трамп заявил, что не в состоянии предугадать, к каким итогам приведет встреча американской делегации с Путиным по украинскому вопросу. Об этом заявил глава США в Белом доме.
