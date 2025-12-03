Под Белгородом в ходе атаки ВСУ погиб мужчина
04 декабря 2025 в 00:29
В селе Гора-Подол в результате прицельного удара по автомобилю тяжелые ранения получил мужчина. Пострадавший был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу, где врачи до последнего боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались смертельными. Автомобиль в ходе обстрела полностью выгорел. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
