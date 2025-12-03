Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу об итогах встречи с Путиным

04 декабря 2025 в 00:23
Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа об «обстоятельной и продуктивной встрече» с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом рассказал представитель Белого дома.

«Соединенные Штаты и РФ провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого Уиткофф и Кушнер провели брифинг для президента (Трампа — прим. URA.RU) и украинской стороны», — пояснил собеседник агентства Reuters.

URA.RU уже рассказывало, что переговоры Уиткоффа и Путина в Кремле длились почти пять часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже заявил, что беседа была «полезной и конструктивной», стороны договорились не разглашать суть переговоров.

