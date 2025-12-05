Адвокат объяснил, какие новые правила установили банки по снятию наличных

В среднем лимиты составляют 100-300 тысяч рублей в день Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Лимиты на снятие наличных в банкоматах в России устанавливают не законы, а сами банки во внутренних правилах, и для каждого клиента они могут отличаться. Об этом сообщил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин. По его словам, средние ограничения по картам составляют 100–300 тысяч рублей в день и 1–3 миллиона рублей в месяц, но в ряде случаев допускаются иные суммы.

«Отныне банк перед выдачей денег сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента», — подчеркнул адвокат. По его словам, это связано с вступившими в силу в сентябре изменениями, которые усилили контроль за операциями снятия наличных. Банки теперь обязаны оценивать каждую выдачу денег с точки зрения возможного мошенничества или принуждения клиента.

Пашин уточнил, что лимиты зависят от тарифов по карте, статуса клиента и его отношений с банком. Повышенные пределы, по его словам, чаще устанавливают для владельцев премиальных продуктов и участников зарплатных проектов. В то же время финансовая организация вправе резко сократить доступную сумму, если операция покажется ей подозрительной по объему, частоте или месту совершения.

Пашин рекомендовал клиентам заранее уточнять действующие лимиты у своего банка, особенно если планируется снятие значительных сумм. По его словам, при необходимости получить несколько сотен тысяч рублей и более безопаснее заблаговременно связаться с менеджерами ближайшего офиса и оформить выдачу наличных в кассе, предъявив паспорт и при необходимости — дополнительные документы.