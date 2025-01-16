В России объявили военные сборы: кого призовут, кто освобождается и могут ли отправить на СВО

В России начался призыв на военные сборы после указа Путина

На период военных сборов за сотрудником сохраняется занимаемая им должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году». Документ вступил в силу после подписания 16 января. URA.RU рассказывает, кого призовут на военные сборы в 2025 году и чем они отличаются от мобилизации.

Военные сборы дают право призванному на сохранение своего рабочего места Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Что такое военные сборы и сколько они длятся

Такие мероприятия проходят каждый год. Они нужны для совершенствования боевой выучки резерва. Военные сборы длятся два месяца, а повестки для них приходят раз в три года. Запасник в общем может провести время на такой службе не более 12 месяцев.

Если человек официально трудоустроен, то за ним сохранятся занимая должность на период сборов. Кроме того ему будут продолжать выплачивать среднюю зарплату, которая рассчитывается по последним двум месяцам.

За пребывание на военных сборах призывнику обязаны платить Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кого призовут на военные сборы и когда

Всех военнообязанных делят на категории в зависимости от возраста и воинского звания. В каждой из них существует три разряда, которые влияют на срок пребывания в запасе. При этом для граждан с особыми воинскими званиями возраст призыва может быть увеличен.

На военные сборы в 2025 году призовут:

рядовых и сержантов — до 40 лет;

младших офицеров — до 50 лет;

старших офицеров — до 55 лет.

Закон о военных сборах был подписан 1 марта. С этой же даты он вступает в силу. Повестка во время таких мероприятий приходит за 10 дней до призыва. Ее вручают лично в руки под роспись призывника.

Кого не смогут призвать на сборы

Закон предусматривает возможность не участвовать в военных сборах. Не подлежат призыву мужчины, не годные или ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья, а также женщины, состоящие на воинском учете.

Также освобождены от военных сборов:

люди, у которых есть бронь от органов власти или организаций;

или организаций; cотрудники, в том числе и гражданский персонал, МВД , Росгвардии , ФСИН , таможни ;

, , , ; служащие авиационного и железнодорожного транспорта, которые непосредственно осуществляют и обеспечивают перевозки, а также занимаются обслуживанием и ремонтом;

и транспорта, которые непосредственно осуществляют и обеспечивают перевозки, а также занимаются обслуживанием и ремонтом; плавающий состав судов морского флота , а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;

, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности; работники, занятые на посевных и уборочных работах;

и работах; педагоги;

студенты очных и очно-заочных отделений;

студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;

многодетные отцы и другие категории граждан.

Призванного на военные сборы не могут отправить на СВО по закону Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Могут ли на военных сборах отправить на СВО

Согласно статье Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», те, кто идет на военные сборы не будут посланы в зону спецоперации. Военные сборы проводятся для того, чтобы проверить боевую подготовку запасников и их умения владеть новой техникой. Для других целей сборы не проводятся.

Для кого повысили предельный возраст пребывания в запасе

Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе для рядовых и сержантов. Повышение коснулось:

солдат и матросов (первый разряд) — с 35 до 40 лет;

cержантов и старшин (второй разряд) — с 45 до 50 лет;

прапорщиков и мичманов (третий разряд) — с 50 до 55 лет.

Также на пять лет увеличен предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве:

младших офицеров: с 55 до 60 лет;

старших офицеров: с 60 до 65 лет.

Для остальных — с 45 до 55 лет.

Предельный возраст для высших офицеров сохранен на уровне 70 лет. Такой закон вступил в силу с начала 2024 года. Также в нем закреплено, что до 2028 года будет действовать переходный период. Например, в 2024 году граждане до 50 лет будут пребывать в резерве до 51 года. В 2025 году — до 52 и так далее.

На военные сборы призывают только состоящих в запасе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отличия призыва в армию от военных сборов

Призыв на военные сборы и служба в армии — два совершенно разных понятия. На срочную службу в армии призывают молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. На военные сборы же приглашаются только граждане, уже состоящие в запасе.