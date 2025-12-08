Дмитриев сделал неожиданное заявление о Трампе
Дональд Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж по урегулированию украинского конфликта
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент США Дональд Трамп «насквозь видит поджигателей войны» и их попытки сорвать урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Шах и мат. Президент Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ведущие дипломаты Европейского союза пребывают в состоянии паники. Свое заявление он связал с трудностями стран ЕС, которые, по его мнению, обострились на фоне текущей политической и экономической повестки в Европе.
