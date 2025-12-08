Трамп посоветовал Европе быть осторожнее
09 декабря 2025 в 01:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Европе следует проявлять повышенную осторожность, сейчас она движется в крайне неблагоприятном направлении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
Комментарии (1)
- антисемит09 декабря 2025 02:07точно, а то окажется как Лурье - без денег, и без квартиры)))))
