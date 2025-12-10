В ХМАО в ДТП с грузовиком погибла девушка
Сотрудники госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте на седьмом километре Тюменского тракта произошло смертельное ДТП. В аварии погибла девушка 2007 года рождения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
«В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля, 2007 года рождения от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Вторая пассажирка, 2007 года рождения и водитель этого же авто, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно, водитель легкового автомобиля «Hundai» не справился с управлением и врезался в грузовик «Scania». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
