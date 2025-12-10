Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

В ХМАО в ДТП с грузовиком погибла девушка

10 декабря 2025 в 19:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте на седьмом километре Тюменского тракта произошло смертельное ДТП. В аварии погибла девушка 2007 года рождения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

«В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля, 2007 года рождения от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Вторая пассажирка, 2007 года рождения и водитель этого же авто, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, водитель легкового автомобиля «Hundai» не справился с управлением и врезался в грузовик «Scania». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал