В ХМАО в ДТП с грузовиком погибла девушка

В Сургуте на седьмом километре Тюменского тракта произошло смертельное ДТП. В аварии погибла девушка 2007 года рождения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

«В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля, 2007 года рождения от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Вторая пассажирка, 2007 года рождения и водитель этого же авто, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства.