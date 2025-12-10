Экс-губернатор ХМАО Комарова стала почетным жителем региона. Фото
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова стала почетным жителем округа. Награду ей вручил действующий глава региона Руслан Кухарук, сообщает журналист URA.RU.
«Бывший губернатор стала почетным гражданином Югры. Награду сенатору Совета Федерации вручил глава округа Руслан Кухарук на концерте к 95-летию региона», — передает журналист URA.RU.
Фото: Елена Антипина, URA.RU
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин обратился к югорчанам в честь юбилея региона. Он поздравил жителей ХМАО и пожелал новых достижений.
