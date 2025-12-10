Глава Сургута вручил ключи от квартир сиротам
Ключи получили 39 юношей и девушек
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Глава Сургута Максим Слепов в торжественной обстановке вручил ключи от квартир детям-сиротам. Мероприятие прошло в рамках исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем этой категории граждан. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Я хочу поздравить вас с получением ваших первых ключей — от ваших первых квартир. В которых вы будете мечтать, строить планы, ставить цели и достигать их на благо Сургута, Югры и всей России», — сказал Максим Слепов.
В этом году в Сургуте жилье должны получить 98 человек. На сегодняшний день оформлены документы на 39 квартир. 30 ключей глава города вручил лично. Ещё 21 человек получил свои квартиры ранее. Оставшиеся 38 помещений проходят процедуру передачи из региональной в муниципальную собственность. После оформления они будут переданы детям-сиротам до конца года.
Жильё предоставляется по договорам найма специализированного жилищного фонда. Через пять лет, при соблюдении необходимых условий, его можно будет перевести в социальный найм с правом последующей приватизации. Большая часть квартир расположена в новых домах.
