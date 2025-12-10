Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Глава Сургута вручил ключи от квартир сиротам

10 декабря 2025 в 16:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ключи получили 39 юношей и девушек

Ключи получили 39 юношей и девушек

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Сургута Максим Слепов в торжественной обстановке вручил ключи от квартир детям-сиротам. Мероприятие прошло в рамках исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем этой категории граждан. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Я хочу поздравить вас с получением ваших первых ключей — от ваших первых квартир. В которых вы будете мечтать, строить планы, ставить цели и достигать их на благо Сургута, Югры и всей России», — сказал Максим Слепов.

В этом году в Сургуте жилье должны получить 98 человек. На сегодняшний день оформлены документы на 39 квартир. 30 ключей глава города вручил лично. Ещё 21 человек получил свои квартиры ранее. Оставшиеся 38 помещений проходят процедуру передачи из региональной в муниципальную собственность. После оформления они будут переданы детям-сиротам до конца года.

Продолжение после рекламы

Жильё предоставляется по договорам найма специализированного жилищного фонда. Через пять лет, при соблюдении необходимых условий, его можно будет перевести в социальный найм с правом последующей приватизации. Большая часть квартир расположена в новых домах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал