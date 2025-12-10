В Нижневартовске перекроют движение в центре города в декабре и январе

20 декабря дорогу перекроют из‑за открытия новогоднего городка на площади Нефтяников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэрия Нижневартовска предупредила о временных ограничениях движения автотранспорта на проспекте Победы 20 декабря и 7 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-службу муниципалитета. Меры будут введены в связи с проведением городских праздничных мероприятий.

«20 декабря 2025 года с 12 до 18 часов будет перекрыто движение по проспекту Победы (от улицы Ленина до улицы Омской, четная сторона). Ограничение связано с открытием новогоднего городка на площади Нефтяников», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Нижневартовска.