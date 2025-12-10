Росимущество продает нефтяные скважины на месторождениях в ХМАО по цене квартир

В ХМАО продают нефтяные скважины по цене квартир Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Региональный филиал Росимущества выставил на торги восемь нефтяных скважин на действующих месторождениях в ХМАО. Их аренда стоит от трех до шести миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью квартир в регионах России.

«На торги выставлены сооружения нефтяных месторождений с глубиной от 2,5 до 3,2 тысячи метров, расположенные на Западно-Тевлинской, Ватьеганской, Южно-Ягунской, Выинтойской и Восточно-Ягунской площадях. Начальная стоимость отдельных скважин начинается от трех млн рублей и достигает шести млн рублей», — сообщил URA.RU организатор торгов.

Скважины сдают в аренду на пять лет. Они расположены на нефтяных участках ХМАО и являются частью инфраструктуры для добычи полезных ископаемых.

Самая дешевая скважина стоит 3 072 804 рубля. Самый дорогой лот оценен в 6 089 916,67 рубля — за Выинтойскую скважину глубиной 3204 метра. Например, Западно-Тевлинская скважина глубиной 2907 метров предлагается за 5,5 млн рублей. Ватьеганская скважина глубиной 3000 метров стоит 5,7 млн рублей. На Выинтойском месторождении также есть несколько скважин, где минимальная цена лота составляет около трех млн рублей.