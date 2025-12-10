Якушев указал на особый статус ХМАО во время поздравления с юбилеем округа

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев поздравил югорчан с 95-летием образования региона. Об этом сообщает журналист URA.RU с концерта в Ханты-Мансийске, посвященного юбилею округа.

«Ханты-Мансийский автономный округ стал надежным тылом для наших героев, защитников отечества. Ваша забота и поддержка укрепляют общую уверенность в победе. Спасибо вам за стойкость и верность долгу. Пусть Югра всегда будет местом силы и вдохновения для всей нашей великой страны. С праздником», — сказал Якушев.