Моор сделал подарок жителям ХМАО к 95-летию региона
Александр Моор поздравил югорчан с юбилеем региона
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор Тюменской области Александр Моор подарил путевки для детей участников специальной военной операции к юбилею региона. Об этом сообщает журналист URA.RU с концерта, посвященного 95-летию Югры.
«На праздники приходят с подарками, все лучшее детям. Мы хоти подарить путевки в хорошо известный детский загородный центр „Ребячья республика“ (Тюменский район) для детей из семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции», — сказал Моор.
Ранее с юбилеем округа югорчан поздравил первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. В своей речи он указал на особый статус ХМАО, который стал надежным тылом для защитников отечества.
Материал из сюжета:ХМАО празднует 95-летний юбилей
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!