Моор сделал подарок жителям ХМАО к 95-летию региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор подарил путевки для детей участников специальной военной операции к юбилею региона. Об этом сообщает журналист URA.RU с концерта, посвященного 95-летию Югры.

«На праздники приходят с подарками, все лучшее детям. Мы хоти подарить путевки в хорошо известный детский загородный центр „Ребячья республика“ (Тюменский район) для детей из семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции», — сказал Моор.