Общество

Моор сделал подарок жителям ХМАО к 95-летию региона

Губернатор Тюменской области поздравил жителей ХМАО с юбилеем региона
10 декабря 2025 в 18:22
Александр Моор поздравил югорчан с юбилеем региона

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор подарил путевки для детей участников специальной военной операции к юбилею региона. Об этом сообщает журналист URA.RU с концерта, посвященного 95-летию Югры.

«На праздники приходят с подарками, все лучшее детям. Мы хоти подарить путевки в хорошо известный детский загородный центр „Ребячья республика“ (Тюменский район) для детей из семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции», — сказал Моор.

Ранее с юбилеем округа югорчан поздравил первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. В своей речи он указал на особый статус ХМАО, который стал надежным тылом для защитников отечества.

ХМАО празднует 95-летний юбилей

