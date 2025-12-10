Шоу Лазарева и концерт «КняZz»: что ждет на выходных жителей Сургута

На концерт Лазарева в Сургуте раскуплены почти все билеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Сургута на этих выходных точно не придется скучать: сразу несколько крупных событий соберут зрителей на концертных площадках. Кроме поп- и рок-звезд в город приедут и актеры из Екатеринбурга, а в честь 95-летия Югры сургутянам предлагают погрузиться в историю региона. URA.RU подготовила афишу, чтобы вы ничего не пропустили.

12 декабря

Спектакль «Я — счастье! В объятиях неба» (12+)

Театр СурГУ, 19:00

На сцену выйдут актеры театра «НитьЯ» из Екатеринбурга. Алексей Швецов и Алексей Чебыкин расскажут о гранях любви, взаимопонимании и счастливых отношений. Спектакль наполнен глубокими мыслями о важности гармонии в каждом доме. Стоимость билетов: от 1 300 до 1 900 рублей.

Концерт Сергея Лазарева (16+)

Ледовый дворец спорта, 19:00

Звездный певец представит программу «Шоумен» с живым звуком, профессиональной хореографией, спецэффектами и декорациями. Стоимость оставшихся билетов: от 6 000 до 6 500 рублей.

13 декабря

Концерт «КняZz» (12+)

Ледовый дворец спорта, 19:00

Группу основал вокалист из «Короля и Шута» Андрей Князев. Концерт будет сопровождаться видеорядом с 3D эффектами. В программе прозвучат хиты со всех альбомов «КняZz» с упором на новый материал. Также фанатов ждут некоторые известные песни Князева из репертуара «Короля и Шута». Стоимость билетов: от 3 500 до 7 000 рублей.

Все выходные: 13-14 декабря

Книжная выставка «Дорога в Югру»