Юбилей Югры собрал в концертном зале четырех губернаторов Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

В Ханты-Мансийске на юбилее Югры собралась значимая часть политэлит тюменской матрешке. Зал слушал байки первого губернатора Александра Филипенко стоя, политики обнимались в кулуарах, а давние конфликты будто растворились. Как прошел вечер, ставший символом единства перед выборами 2026 года, — в репортаже URA.RU.

За два с небольшим часа концертной программы и целый день кулуарного общения югорские и тюменские VIP получили возможность посоревноваться в конкурсе на лучший политстендап. Гран-при с уверенностью можно присудить первому главе региона — легендарному Александру Филипенко. Байки первопроходца зал слушал стоя. Да, почти полчаса чиновники и депутаты провели на ногах.

















1/5 Первый губернатор говорил полчаса. Все это время зал стоял Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

Впрочем, уровень самоиронии Филипенко переоценить сложно. Начиная свой спич, он предупредил: «Сейчас, я быстро. Минут 40-50 максимум». И поделился первыми впечатлениями о Югре и жизни в вагончике. У бывалых югорских политиков, работавших с первым губернатором, сработал рефлекс. Они тут же сгруппировались и приняли максимально удобные позы, чтобы провести на ногах заявленный отрезок времени.

Продолжение после рекламы

Однако вместо часового доклада он устроил фееричное стендап-шоу, вспоминая, как партийное начальство отправило его покорять просторы региона. «Власти менялись, а ссылали туда же. Первым ссыльным был друг Петра I князь Меншиков», — поделился Филипенко первыми впечатлениями о попадании в Арктическую зону. Выбор для молодой семьи Филипенко предложили практически безальтернативный: либо Березовский район, либо Ханты-Мансийск.

Жена будущего главы региона поддержала второй вариант. И Филипенко задумал невозможное: «Я сказал ей: Галка, я тебе клянусь, ты на работу будешь ходить в туфлях». И обещание, как югорчане имеют возможность убедиться, сдержал.













1/4 Сенатор Наталья Комарова и ее новая награда Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

Далее микрофон перешел ко второму губернатору, Наталье Комаровой. Она, в отличие от предшественника, была краткой: «Мне проще всего, все уже сказано». Но по старой привычке все же сделала акцент на «социалке». Рассказала, что по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко наградила четвероклассницу из Югорска, спасшую тонущего ребенка, медалью за проявленное мужество. «Что будет завтра? Будет то, что на генном уровне заложили первые». Генетика у Югры, по словам Натальи Владимировны, всем на зависть.

Действующий же глава региона Руслан Кухарук позволил гостям, соскучившимся по югорской аудитории, пообщаться с залом. Сам он взял на себя роль гостеприимного хозяина: поддерживал Филипенко под руку во время перемещений и явно наслаждался атмосферой. Еще пару лет назад такой визит показался бы фантастикой. Как и приезд сразу и губернатора Тюменской области Александра Моора, и спикера облдумы Фуата Сайфитдинова во главе всей депутатской делегации именно в Ханты-Мансийск, а не в Салехард, где в тот же день свой юбилей отмечали ямальцы.





























1/8 Гости долго не расходились после праздничного концерта Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

В коридорах и фойе КТЦ прекрасно считывалось: встреча — не «для галочки». Гости и хозяева действительно рады друг другу. Со стороны могло показаться, что здесь празднуют День объятий. Замгубернатора Елена Майер тепло приветствовала спикер Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, его заместитель Галина Резяпова обсуждала рабочие вопросы с экс-депутатом тюменской гордумы Дмитрием Осиповым, который недавно возглавил депгосслужбы ХМАО.

А Филипенко с криком «Серега!» хлопал по плечу главу Белоярского района Сергея Маненкова. Тот, вспомнив историю про переезд в Югру, со смехом заметил нынешнему начальству: «Да он меня точно так же развел, как рассказывал».

Продолжение после рекламы









1/3 Глава Белоярского района Сергей Маненков раскрыл все карты первого губернатора Александра Филипенко его преемнику Руслану Кухаруку Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

Политики продемонстрировали сплоченность, которую ранее увидеть было трудно. Фактически, публично показали, что былые конфликты ушли в прошлое. Перед концертом Комарова посетила праздничную службу в соборе, которую вел митрополит Павел, и тепло с ним пообщалась. История с финансовой поддержкой фильма ужасов «Суккуб», когда Владыка обвинял окружные власти в «дьяволопоклонничестве», явно осталась позади.

Приезд Александра Филипенко стал кульминацией процесса, который начался с приходом Руслана Кухарука. Фактически происходит то самое сближение «тюменской матрешки», которого еще несколько лет назад так опасались в Югре. Но речь идет не о юридическом слиянии субъектов, а скорее о восстановлении человеческих связей политических элит. Связующей нитью вечера стал рефрен, звучавший от всех сторон: «мы одна семья, нам нечего делить».