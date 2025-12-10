Адекватный чек, атмосфера, еда: Лучшие банкетные залы ХМАО по версии югорчан

Жители ХМАО назвали лучшие заведения для банкета Фото: Размик Закарян © URA.RU

Преддверие Нового года — время встреч и праздничных застолий. В крупнейших городах Югры — Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске есть множество банкетных залов, готовых предложить незабываемую атмосферу для посиделок. Но как выбрать идеальное место? В обзоре URA.RU — лучшие места по версии югорских пользователей сервиса картографии.

Сургут

Перчини

Безусловным лидером Сургута и других городов ХМАО стал ресторан «Перчини» — он имеет без малого 40 тысяч оценок и средний балл 4,9. В 2019 году заведение стало победителем премии 2ГИС.

Место славится своей кухней. Посетители особенно выделяют пиццу, пасту и десерты. Для семей с детьми предусмотрена детская комната. Гости отмечают оперативность обслуживания. Внутри ресторана современный дизайн, а в выходные работает игровая комната для детей. Судя по отзывам, это отличное место для приятного отдыха, включая праздничные банкеты и корпоративы, средний чек которых начинается примерно от 1700 рублей на человека.

Veranda

Еще один фаворит югорчан — ресторан «Veranda», который становился обладателем премии 2ГИС дважды — в 2023 году и в году уходящем. Число отзывов от посетителей заведения приближается к пяти тысячам, средний бал — 4,9.

Одно из главных преимуществ ресторана — красивый вид на город и интерьер. Гости хвалят вкусные блюда, в том числе с элементами северной кухни. Здесь, например, подают отменную строганину. Десерты также пользуются популярностью: панна-котта в манговом соусе или медовик. Отмечается высокий уровень обслуживания и профессионализм персонала.

Мюнхгаузен

​Один из лучших банкетных залов, по мнению пользователей 2ГИС, расположился и в ресторане «Мюнхгаузен». Высокую оценку — 4,9 балла, ему поставили более двух тысяч гостей.

Этот ресторан славится большим выбором пенных напитков, особенно импортных. Здесь можно попробовать вкусные закуски и блюда. Гости отмечают удобство проведения банкетов или просмотра спортивных трансляций в специальных залах. Из плюсов — высокий уровень обслуживания и качество еды.

Нижневартовск

Одно из лучших заведений для банкетов Нижневартовска славится своим шашлыком Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Парни из Баку&Прованс

Более 600 оценок и первое место в Нижневартовске с оценкой 4,9 у заведения «Парни из Баку&Прованс». Ресторан специализируется именно на банкетах, здесь особенно выделяют кавказскую и европейскую кухню. Гости отмечают современный дизайн общего и VIP залов. В меню есть шашлыки из свинины, курицы и баранины, плов с говядиной, хачапури по-аджарски и долма. Также рекомендуют попробовать белый и красный соусы. Посетители высоко оценивают качество еды и обслуживания. «Персонал чуткий, красивый свежий зал, прекрасная сервировка и адекватный чек», — сообщают те, кто здесь уже побывал.

Авиатор

Жители Нижневартовска часто выбирают для проведения банкетов, юбилеев, корпоративов и кафе «„Авиатор“. Его оценивают на 4,9 балла, отзывов в 2ГИС насчитывается больше сотни.

Место привлекает внимание своей авиационной тематикой. Посетители отмечают вкусную авторскую кухню. Здесь не мешкают с подачей блюд, заведение подходят для семейного отдыха. Новогодние праздники отмечают отдельно: «Понравилось все: кухня, обстановка, программа, отношение персонала! Атмосферное место!!! Отличное меню»», — делится впечатлениями один из гостей. Средний чек банкета в «Авиаторе» — четыре тысячи рублей.

Небо

Без малого сотню положительных оценок ставят кафе «Небо», где цена на банкет начинается от 1800 рублей. Место привлекает внимание бирюзовой тематикой интерьера. Посетители выделяют большой выбор блюд, а особенно хвалят вкусные пироги. «Шикарное место, где провела юбилей в стиле 90-х. Шеф-повар превзошел все ожидания — каждое блюдо было настоящим произведением искусства», — рассказывает посетительница.

Ханты-Мансийск

Уют и спокойствие обещает лучший банкетный зал в столице Югры Фото: Размик Закарян © URA.RU

P.S LoungeBar

​Почти 200 отзывов и твердую пятерку имеет «P.S LoungeBar», где есть банкетные залы. Заведение привлекает посетителей уютной атмосферой и возможностью попробовать кальяны, авторские чаи и даже поиграть в настольные игры. Гости особенно выделяют комфортные диваны и наличие VIP-комнат с мягким освещением для отдыха. Здесь даже можно переобуться в тапочки, которые выдает посетителям бар. Гости отмечают, что вечером здесь становится особенно уютно за счет мягкой подсветки и спокойной музыки.

HK Boss

Еще один ​лаундж-бар Ханты-Мансийска снискал любовь посетителей. Он имеет средний балл 5 и более 150 хороших отзывов. Два этажа здесь отданы именно под корпоративы. Место в центре города уважают за отличный сервис, интерьер, особенно выделяют большой телевизор для просмотра спортивных событий и фильмов, а также игровые приставки. Персонал вежливый, а музыка ненавязчивая.

Стамбул