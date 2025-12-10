В ХМАО продолжают расти долги нефтяников в бюджет
Долги нефтяников ХМАО в бюджет выросли на 200 миллионов рублей за месяц
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В ХМАО просроченная задолженность нефтяных компаний по платежам в бюджет за месяц выросла на 211 млн рублей. Она увеличилась с 6,7 до 6,9 млрд рублей, сообщил URA.RU Тюменьстат.
«В сентябре 2025 года просроченная задолженность организаций в сфере добычи полезных ископаемых по платежам в бюджет составила 6,94 млрд рублей. В августе этот показатель находился на уровне 6,73 млрд рублей», — сообщили аналитики Тюменьстата.
В июле задолженность нефтяников по налогам была ниже — 6,04 млрд рублей То есть за два месяца она выросла почти на миллиард рублей.
Ранее URA.RU писало, что рост долгов в бюджет происходит на фоне увеличения заработных плат в нефтегазовой отрасли ХМАО. В сентябре средняя зарплата в добыче нефти и природного газа достигла 179,3 тысячи рублей, прибавив почти 16 тысяч рублей по сравнению с августом.
