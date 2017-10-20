«Блюдечко» для инвестиций

18:49 20 октября 2017 0

Главный энергетик Нижневартовска без купюр рассказал о реальном взаимодействии чиновников и бизнеса в вопросах инвестиций Фото: Андрей Бондарев

16 октября в Ханты-Мансийске под председательством губернатора Натальи Комаровой заседал совет при правительстве ХМАО-Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности. Помимо 31 участника совещания в столице автономии на нём присутствовали в режиме видеоконференции более 170 представителей всех муниципальных образований Югры. Один из вопросов повестки касался инвестиционного проекта «Котельная в квартале В-5», который реализуют по инициативе администрации города в Нижневартовске. Инвестором выступает АО «Городские электрические сети».

Генеральный директор предприятия Юрий Елин выступил на заседании Совета с презентацией, которую встретили с большим интересом. По возвращении Юрия Алексеевича из командировки, мы попросили его подробно рассказать читателям о принятых советом решениях и о том, как электроэнергетик, собравшийся строить котельную, оценивает сложившуюся в ХМАО-Югре систему поддержки инвестиционных проектов.

Власть и бизнес обсудили дела в присутствии Комаровой Фото: Андрей Бондарев

— Юрий Алексеевич, насколько полезны совещания в таком режиме — когда 200 человек участвуют в обсуждении трёх вопросов повестки дня?

— Первым и главным вопросом на Совете стала оценка эффективности регламента по сопровождению инвестиционных проектов в ХМАО-Югре. Регламент — ключевой документ, от качества которого зависят все процессы по формированию благоприятного климата для инвесторов. Логично было пригласить к обсуждению всех, кого это касается.

Думаю, организуя такие видеоконференции, губернатор — Наталья Владимировна Комарова — стремится решить определённые задачи. Она хочет, чтобы её позиция по ключевым вопросам доходила до чиновников без искажений.

— Вы считаете, что губернатор и чиновники не всегда понимают друг друга?

— Есть называть вещи своими именами, иногда именно такое впечатление складывается. Понимание того, какой должна быть работа по созданию условий для инвесторов в муниципалитетах у главы региона, на мой взгляд, несколько опережает образ мыслей большинства исполнителей. Её взгляды ближе нам, бизнесменам. Мы привыкли говорить на языке экономики, аналитики, расчётов, цифр, оценки рисков и окупаемости вложений. Главное, что мы хотим видеть — проработанные проекты, изучив которые можно получить достаточный объём информации, чтобы принимать взвешенное, экономически обоснованное решение — вложить деньги или воздержаться.

Чтобы построить для вартовчан новую котельную, энергетикам предстоит взять все риски на себя Фото: Александр Елизаров © URA.RU

И дополнительно — список возможностей, создаваемых государством и органами местного самоуправления, которыми можно будет воспользоваться, если примут положительное решение. Вот это — то, что дополнительно — сейчас развивается. Работает «Фонд поддержки предпринимательства Югры», «Фонд Развития ХМАО-Югры», в округе и на местах созданы управления по инвестициям и так далее.

Условия вроде бы создаются. Но, в части генерирования идей, которые могут стать полноценными инвестиционными проектами, у органов власти пока не так много реальных достижений. Нам нужно перестраивать мышление, думать, какие нам нужны проекты, на что в наших условиях — экономических, социальных, климатических, транспортных, энергетических и так далее — можно сделать ставку, а что — обречено на неудачу. Вот этим и нужно заниматься, а не только красивыми отчётами, передачей «наверх» формальных показателей «впечатляющих успехов», за которыми в реальной жизни мало что меняется.

— Но разве то, что пишут сейчас в отчётах, не касается инвестиций?

— У нас зачастую называют инвестициями строительство школ, детских садов, спортивных комплексов на условиях государственно-частного партнёрства, концессии в сфере дорожного строительства и так далее. По своей экономической сути все эти проекты можно назвать «инвестициями» с большой натяжкой.

Инвестиция — это вложение денежных средств с целью получения прибыли, это искусство приумножать деньги.

Построенный объект должен в итоге вернуть затраты. А какой возврат со школы или детского сада? Также стоит задуматься, а что получает от такой сделки государство? Безусловно — дополнительные места для учащихся, социальный эффект. Но при этом бюджет-то от этих «инвестиций» не увеличится. Напротив — появятся дополнительные затраты на содержание нового объекта, на зарплату учителям и так далее. И второй момент: инвестиций не бывает без рисков. А когда государство гарантирует бизнесмену в течение определённого срока возмещение из бюджета денег, потраченных на строительство школы — единственное, чем рискует инвестор — стоимостью услуг адвокатов, которые в случае чего обеспечат исполнение нарушенных государством условий договора. Так что тут идёт подмена понятий. Это совсем из «другой оперы».

Переговоры между сторонами проходят не без скрипа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задача органов государственной власти и местного самоуправления — искать такие проекты, где экономические интересы инвестора и государства совпадают. Когда первый заработает, а второе тоже не останется внакладе — появятся дополнительные рабочие места, пополнится налогами бюджет, улучшится качество жизни людей. Такие проекты нужно холить и лелеять, обхаживать инвесторов и создавать для них благоприятные условия — режим «одного окна», электронные сервисы, налоговые преференции, оперативное сопровождение проекта от начала до завершения его жизненного цикла. Но на практике пока всё иначе.

Например, придумал я бизнес-проект, хочу построить за свои деньги, скажем, небольшое производство. Прихожу в муниципалитет, а мне говорят: «Вам нужна экологическая экспертиза, нужно ещё вот то-то и то-то. Езжайте в Ханты-Мансийск, удачи».

Получается, что человека с деньгами и со сформированной бизнес-идеей отправили по инстанциям. Одолеет он сам продвижение своего проекта — отлично, чиновники запишут галочку в отчёты. Не одолеет — проблема инвестора.

А действия чиновников должны быть кардинально иными. Нужно помочь инвестору в разработке проекта, бизнес-плана, проанализировать проект, и, если он выгоден городу или округу, быть готовыми даже за государственный счёт провести все экспертизы, подыскать земельный участок, возможно, провести к нему коммуникации, помочь с предоставлением банковской гарантии, а то и освободить на какое-то время от части налогов. Вот — стандартный, но далеко не полный перечень работы органов власти с потенциальным инвестором. Проекты, дающие людям работу, казне — налоги, а населению — новые услуги и повышение качества жизни, нужно искать, собирать, упаковывать и реализовать совместными усилиями.

В теории инвестиционная политика Югры развивается хорошо. На практике же — ситуация иная Фото: Андрей Бондарев

— Звучит очень пафосно… «Должны», «нужно». Когда от слов к делу будем переходить?

— Думаю, в том числе, благодаря решениям вот таких советов, изменения будут ускоряться. Не хочу кого-то упрекать или поучать, все мы — бизнесмены, государственные и муниципальные служащие — только осваиваем новые технологии, учимся применять современные подходы к управлению инвестиционными процессами, в которых, как никто другой, заинтересованы наши муниципалитеты. Многие трудности имеют объективный характер. Но нужно ускорять процесс, согласовывать свои действия, объединять усилия и двигаться к целям, которые на сегодня уже все вроде бы разделяют и принимают.

На Совете как раз был сделан вывод о том, что окружной регламент сопровождения инвестиционных процессов и муниципальные регламенты (там, где их успели уже разработать, а разработали их далеко не везде) не синхронизированы между собой. Чтобы этот недостаток устранить, в ближайшее время будет создана единая система, которая позволит контролировать эффективность помощи инвесторам как на муниципальном, так и на региональном уровне. Нужно определить единые для всех условия и процедуры: место, время, сроки, формы подачи документов, принять алгоритмы взаимодействия и распределить ответственность. Вот тогда, хочется надеяться, все участники процесса смогут заговорить на одном языке.

Котельная как зеркало югорских инвестиций

— Задача, которая стояла перед вами и перед исполняющей обязанности главы Нижневартовска Татьяной Шиловой, когда вы отправились в Ханты-Мансийск — получить от губернатора одобрение проекта «Котельная в квартале В-5» установленной мощностью 87,2 МВт и добиться выделения земельного участка по особой процедуре. Это удалось сделать?

— Да, предварительно проект одобрен и, поскольку он соответствует всем необходимым по закону критериям, администрации города Нижневартовска предоставят возможность передать земельный участок в аренду под строительство газовой котельной без проведения торгов.

Инвестиционный проект коммунальщиков должен обеспечить теплом новые районы Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— То есть лично вам особо жаловаться не на что — «Городские электрические сети окажутся тем самым инвестором, которого, как вы выразились, все «холят и лелеют»?

— Это как сказать. Нас «холили и лелеяли» целых семь месяцев — именно столько прошло с начала разработки проекта до заседания Совета по инвестициям, о котором мы с вами беседуем. Но, в целом, я удовлетворён. Мы вместе прошли этот путь с представителями окружного департамента экономики, департамента ЖКХ и других ведомств. Получили полезный опыт. На телефонные звонки чиновники отвечали и нам помогали. По большому счёту у меня нет ни к кому серьёзных претензий. Были задержки — лишь по причине отсутствия тех или иных положений или инструкций. Несовершенство нормативной базы восполнялось по ходу взаимодействия.

До сих пор некоторые наши партнёры не всегда правильно оценивают мотивы участия «Городских электрических сетей» в этом проекте.

Строительство новой котельной для снабжения теплом будущих новостроек в городе Нижневартовске является классическим, модельным примером крупного инфраструктурного инвестиционного проекта на муниципальном уровне. На нашем примере можно рассматривать все, с чем может столкнуться инвестор.

Что мы имеем на старте? В этом проекте в первую очередь совершенно объективно заинтересована городская и окружная власть, и только во вторую — инвестор. Объясню почему. Проект абсолютно соответствует всем федеральным концепциям развития экономики России в части привлечения частного капитала в модернизацию жилищно-коммунального комплекса. При этом он вообще не предусматривает никаких бюджетных источников финансирования и целиком рассчитан на частные инвестиции. Котельная предусмотрена генпланом города, долгосрочной программой развития коммунальной инфраструктуры, актуализированной схемой теплоснабжения города Нижневартовска.

Советы при губернаторе — наглядный пример, как взаимодействуют чиновники с бизнесом в Югре Фото: Андрей Бондарев

Этот объект имеет большое социальное значение, поскольку новая точка теплогенерации будет снабжать около 400 тысяч квадратных метров жилья. Этот проект реализуется не каким-то предпринимателем, который никогда не работал в сфере коммунальной энергетики, а предприятием, имеющим серьёзный опыт инвестирования и знающим, как формируются тарифы естественных монополий. То есть проект имеет возвратность и просчитан с точки зрения тарифообразования. Наконец, проект будет осуществлён с помощью кредитных средств, о привлечении которых нами подписано соглашение с «Газпромбанком».

Последнее обстоятельство крайне важно. Никто не задумывается о том, каковы наши риски как инвесторов от участия в этом предприятии. Чтобы окупить вложения и получить прибыль, нужно не только построиться, но и начать продавать тепло. Чтобы его продавать, нужны потребители — те, кто его купит. А чтобы эти потребители появились, нужно, чтобы муниципалитет и застройщики чётко и в соответствии с теми планами, на основании которых мы делали свои расчёты, успели построить жильё. Что будет, если котельную мы построим, а домов, которые она должна отапливать, не появится? Над этим вопросом никто, кроме нас, даже не задумывается. А мы идём на риск — это объективно именно так.

— Вы же сами говорили: на то они и инвестиции, а вы — инвестор, чтобы рисковать…

— Хорошо, в этом логика есть. Оценивать риски, рассчитывать возвратность средств и прочие показатели мы, безусловно, должны, и мы это делаем. Но мы хотим, чтобы все понимали уровень этих рисков. Успех нашего проекта напрямую зависит от обстоятельств, на которые мы вообще никак не можем повлиять. У нас нет никакого соглашения, по которому партнёр в лице администрации города компенсировал бы «Горэлектросетям» наши затраты, если вдруг строительство жилья не будет проведено в планируемых объёмах. За это никто не понесёт никакой ответственности. Понимая всё это, мы предупреждаем, что будем руководствоваться только экономическими соображениями.

Мы не выйдем на стройку, пока не увидим реальных действий застройщиков жилья, мы законсервируем объект, если увидим, что сроки ввода жилья срываются. Мы говорим «на берегу»: взывать к нашему патриотизму и ответственности будет бесполезно — так же, как нам взывать к банкирам, которые нас кредитуют.

По словам Елина, при нынешних условиях его компания трижды перестрахуется, прежде чем начинать работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ещё один пример отношения органов власти к инвесторам — стремление переложить на нас обязанности, далеко выходящие за рамки компетенции и интересов предпринимателя. Пример — как раз по нашему проекту. На заседании Совета у губернатора возник вопрос: а зачем вообще в Нижневартовске 6-я котельная? Может быть, есть альтернативы? Сколько стоит модернизация или реконструкция действующих котельных? Есть ли расчёты иных вариантов обеспечения строящегося жилья новыми мощностями по теплу? Вопросы резонные.

Принимая решение о поддержке нашего проекта, чиновникам стоило бы иметь чёткую картину: котельная, которую готова построить «Горэлектросеть» стоит 430 миллионов, а модернизация и реконструкция действующего хозяйства обойдётся, например, в 600. Тогда вопросов нет — всё просчитано. Но, когда стали разбирать эти вопросы, выяснилось, что расчёты такие наверняка кто-то когда-то проводил, но представить их никто не готов. Уже после совещания один из правительственных чиновников подошёл и предложил мне найти все нужные цифры, подготовить обоснование и прислать его в правительство. Но зачем вообще такие расчёты инвестору? По большому счёту нас интересует окупаемость конкретного проекта в конкретных условиях, а не его альтернативы.

Рассматривать варианты должны государевы служащие, которые почему-то сваливают эту работу на нас.

От статистики к реальным результатам

— Ну, в общем, обычная практика — хотите заработать денег — сами за нас обоснуйте, почему мы должны вам это разрешить…

— Так вот — эту практику и нужно искоренять. Это не тема инвестора — считать, насколько проект обоснован с точки зрения интересов города и округа. Это вопрос к качеству документов стратегического планирования и уровню проработки инвестиционных предложений, которые готовили вовсе не мы, а чиновники. Меня дружно все убедили, что построить котельную нужно городу. Мы, как городское, социально ответственное предприятие, откликнулись. Но, как и главное, для чего я буду готовить обоснование безальтернативности проекта, который мне предложили? Я — электрик! У моего коллектива элементарно нет достаточных компетенций. И их не должно быть.

Более того, инвестору желательно, но вовсе не обязательно иметь компетенции в том виде бизнеса, в который он соглашается вложить деньги. Это совершенно нормально. Мы можем построить котельную и отдать её в руки специалистов — на возвратных условиях.

Когда меня просят анализировать альтернативные пути повышения мощности в теплоснабжении, мне приходит на ум фраза из бородатого анекдота: «я не гинеколог, но посмотреть могу».

Каждый должен заниматься своим делом. А если бы на моём месте был банкир? Банк, готовый финансировать стройку — чем не инвестор? Ему бы тоже предложили высчитывать коэффициенты потерь тепла и тому подобное? В условиях такого «партнёрства» инвестор в любой момент может решить, что самый лучший способ приумножить свои капиталы — вложить их в другой проект, отказавшись от сотрудничества с властями.

Фраза Якушева про блюдечко и инвесторов стала своего рода локальным мемом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Просчёты альтернатив, безусловно, должны быть, но их должны делать специалисты муниципальных образований, которые при необходимости могут привлечь на помощь «старших товарищей» из округа. В большинстве муниципалитетов, в том числе у нас в Нижневартовске, созданы управления по инвестициям, задачу которых можно сформулировать, перефразируя меткое выражение, которое привёл в одном из своих посланий губернатор Тюменской области Владимир Якушев: «заботливо подготовить блюдечко, на которое инвестору останется положить деньги». Вот — ключевая формула успешного взаимодействия с потенциальными инвесторами. Дело за малым — чтобы все поняли, что суть работы должна быть именно такой.

В работе с инвесторами нужно ломать привычные чиновничьи подходы. Никто, ни в одном департаменте или управлении не должен говорить: «Вы инвестор? — Это не моё, идите в отдел инвестиций!». Это — общая сквозная задача, как минимум для всего экономического блока любой администрации. А в идеале — для каждого чиновника. Дело не в вывесках, а в подходах и содержании работы. Нужно учиться готовить те самые блюдечки для инвесторов — учиться всем вместе. Управления инвестиций — мозговой центр, координатор, который меняет всю работу муниципальных служащих, делая инвесторов самыми желанными гостями в любом подразделении.

У нас пока, к сожалению, профильные управления и отделы зачастую занимаются статистикой. Ищут, что можно обозвать инвестиционным проектом, включают в реестры, пишут отчёты.

Стремятся улучшать показатели. Сколько концессионных соглашений в ЖКХ заключили? — До сих пор ни одного? — Кошмар, срочно ищем инвестора!

А на самом деле нужно садиться и изучать состояние дел в той же сфере ЖКХ, углубляться в тарифное регулирование, анализировать финансовое состояние и хозяйственную деятельность существующих муниципальных предприятий. Чтобы чётко понимать, каковы те самые альтернативы, что, как и на каких условиях можно предлагать инвестору грамотному и умеющему считать деньги.

— У нас концессия — это по умолчанию благо для инвестора. Особенно в сфере ЖКХ все считают, что любой «частник» получает таким путём хороший «куш». Разве это не так?

— Далеко не всегда. У каждого муниципального образования, у разных населённых пунктов своя специфика. Во многих небольших городах, например, существуют отдельные предприятия по электро-, водо- и теплоснабжению. Хотя это совершенно не имеет экономического смысла. На каждое по отдельности концессионера не найдёшь — МУПы живут на дотации, а те, кто получают имущество в концессию, у нас, как правило, такой помощи лишаются. Тариф концессионер тоже не поднимет — он регулируется государством, там есть предельные индексы. Вот и сидят чиновники с удивлённым видом: а чего это никто в очередь за концессией не становится?

На практике из-за нерасторопности чиновников многие системные проекты югорского губернатора размываются Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ещё один важный момент: нам надо ломать представление о том, что инвестиционные проекты — это те же котельные, нефтеперерабатывающие заводы, какие-то гигантские комбинаты или агрокомплексы. Когда предприниматель создаёт своим проектом даже 5-6 рабочих мест, но в той сфере, которая является для муниципалитета приоритетной, чиновники уже обязаны просчитать вариант рассмотрения этого проекта как инвестиционного.

Очень хотелось бы, чтобы те, кто сегодня работает в управлениях инвестиций, кто занимается вопросом на всех этажах власти, создавая единую систему, о которой говорили на Совете при губернаторе, определились с приоритетными направлениями привлечения средств для каждого города и района с учётом его особенностей.

Чтобы мы вместе разработали чёткую и всеобъемлющую классификацию любых возможных инвестпроектов — от маленького стартапа до гигантской стройки. Чтобы предприниматели наконец получили в своё распоряжение эффективную информационную систему помощи инвесторам, а чиновники не гнались за формальными показателями. Если мы решим эти задачи — ситуация может измениться кардинально. И я верю, что если мы вместе постараемся, то мы их решим.