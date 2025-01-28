Прокурор ХМАО устроил разнос руководству полиции окружного главка

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин раскритиковал деятельность УМВД региона на заседании коллегии по итогам 2024 года. По словам главы надзорного ведомства, за прошлый год уровень преступности в Югре вырос на 25%, передает журналист URA.RU с заседания.
«В округе зафиксирован беспрецедентный рост преступности — на 25%. Фактически обвалился рост ее раскрываемости. По этому показателю наш регион находится на 62-м месте по стране», — сказал Ботвинкин.
По словам прокурора, негативная динамика имеется практически по всех сферах преступлений: кибермошенничество, правонарушения среди мигрантов, в том числе незаконных, наркосбыт, незаконный оборот оружия и коррупции и других. «Возможности раскрытия этих преступлений есть. Есть в органах внутренних дел специальные подразделения, работники, которые четко понимают алгоритмы действий. Но, к сожалению, не удалось в течение всего года довести эти алгоритмы до каждого оперативного сотрудника», — сказал Ботвинкин.
Источник URA.RU из полиции сообщил, что так называемый «рост преступности» на самом деле связан с изменением подхода к регистрации преступлений. С приходом нового главы окружного УМВД полиция сразу же регистрирует уголовные дела по поступившим к ним сигналам и жалобам, а раньше зачастую ограничивались доследственными проверками.
«Взять к примеру, мошенничество. Сейчас каждый факт возбуждается день в день. Плюс по одному преступлению часто возбуждаются несколько статей. По наркотикам возбуждается каждая закладка от одного закладчика, а раньше было одно дело по всем эпизодам. Но на бумаге все это выглядит, как рост преступности», — пояснил источник.
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