28 января 2025

Прокурор ХМАО устроил разнос руководству полиции окружного главка

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ботвинкин выступил на заседании коллегии УМВД по итогам 2024 года
Евгений Ботвинкин выступил на заседании коллегии УМВД по итогам 2024 года Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин раскритиковал деятельность УМВД региона на заседании коллегии по итогам 2024 года. По словам главы надзорного ведомства, за прошлый год уровень преступности в Югре вырос на 25%, передает журналист URA.RU с заседания.

«В округе зафиксирован беспрецедентный рост преступности — на 25%. Фактически обвалился рост ее раскрываемости. По этому показателю наш регион находится на 62-м месте по стране», — сказал Ботвинкин.

По словам прокурора, негативная динамика имеется практически по всех сферах преступлений: кибермошенничество, правонарушения среди мигрантов, в том числе незаконных, наркосбыт, незаконный оборот оружия и коррупции и других. «Возможности раскрытия этих преступлений есть. Есть в органах внутренних дел специальные подразделения, работники, которые четко понимают алгоритмы действий. Но, к сожалению, не удалось в течение всего года довести эти алгоритмы до каждого оперативного сотрудника», — сказал Ботвинкин.

Источник URA.RU из полиции сообщил, что так называемый «рост преступности» на самом деле связан с изменением подхода к регистрации преступлений. С приходом нового главы окружного УМВД полиция сразу же регистрирует уголовные дела по поступившим к ним сигналам и жалобам, а раньше зачастую ограничивались доследственными проверками.

«Взять к примеру, мошенничество. Сейчас каждый факт возбуждается день в день. Плюс по одному преступлению часто возбуждаются несколько статей. По наркотикам возбуждается каждая закладка от одного закладчика, а раньше было одно дело по всем эпизодам. Но на бумаге все это выглядит, как рост преступности», — пояснил источник. 

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин раскритиковал деятельность УМВД региона на заседании коллегии по итогам 2024 года. По словам главы надзорного ведомства, за прошлый год уровень преступности в Югре вырос на 25%, передает журналист URA.RU с заседания. «В округе зафиксирован беспрецедентный рост преступности — на 25%. Фактически обвалился рост ее раскрываемости. По этому показателю наш регион находится на 62-м месте по стране», — сказал Ботвинкин. По словам прокурора, негативная динамика имеется практически по всех сферах преступлений: кибермошенничество, правонарушения среди мигрантов, в том числе незаконных, наркосбыт, незаконный оборот оружия и коррупции и других. «Возможности раскрытия этих преступлений есть. Есть в органах внутренних дел специальные подразделения, работники, которые четко понимают алгоритмы действий. Но, к сожалению, не удалось в течение всего года довести эти алгоритмы до каждого оперативного сотрудника», — сказал Ботвинкин. Источник URA.RU из полиции сообщил, что так называемый «рост преступности» на самом деле связан с изменением подхода к регистрации преступлений. С приходом нового главы окружного УМВД полиция сразу же регистрирует уголовные дела по поступившим к ним сигналам и жалобам, а раньше зачастую ограничивались доследственными проверками. «Взять к примеру, мошенничество. Сейчас каждый факт возбуждается день в день. Плюс по одному преступлению часто возбуждаются несколько статей. По наркотикам возбуждается каждая закладка от одного закладчика, а раньше было одно дело по всем эпизодам. Но на бумаге все это выглядит, как рост преступности», — пояснил источник. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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