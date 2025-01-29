Замгенпрокурора РФ приехал с ревизией в ХМАО

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев приехал в Югру и принял участие в заседании коллегии надзорного ведомства по итогам работы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, обращаясь к присутствующим, отметил, что региональными властями в тесном взаимодействии с надзорным ведомством решается ряд поставленных им ранее задач», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Зайцев акцентировал внимание на некоторые проблемные вопросы.
Среди них соблюдения прав югорчан в сфере ЖКХ, особенно в зимний период. Замгенпрокурора отметил, что коммунальщики в Пыть-Яхе, Мегионе, Советском и Нягани каждый год накапливают долги по коммуналке и предложил проверить качество их работы. Также участники коллегии обсудили проблемы подростковой преступности, соблюдения прав дольщиков, пожилых людей, инвалидов, сирот, многодетных семей и рабочих на производствах. Отдельно Зайцев поставил задачу прокуратуре региона повысить качество уголовного судопроизводства и раскрываемость преступлений.
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