29 января 2025

Замгенпрокурора РФ приехал с ревизией в ХМАО

Замгенпрокурора РФ Зайцев приехал на итоговую коллегию прокуратуры ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Замгенпрокурора РФ Зайцев приехал на итоговую коллегию прокуратуры ХМАО
Замгенпрокурора РФ Зайцев приехал на итоговую коллегию прокуратуры ХМАО Фото:

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев приехал в Югру и принял участие в заседании коллегии надзорного ведомства по итогам работы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, обращаясь к присутствующим, отметил, что региональными властями в тесном взаимодействии с надзорным ведомством решается ряд поставленных им ранее задач», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Зайцев акцентировал внимание на некоторые проблемные вопросы.

Среди них соблюдения прав югорчан в сфере ЖКХ, особенно в зимний период. Замгенпрокурора отметил, что коммунальщики в Пыть-Яхе, Мегионе, Советском и Нягани каждый год накапливают долги по коммуналке и предложил проверить качество их работы. Также участники коллегии обсудили проблемы подростковой преступности, соблюдения прав дольщиков, пожилых людей, инвалидов, сирот, многодетных семей и рабочих на производствах. Отдельно Зайцев поставил задачу прокуратуре региона повысить качество уголовного судопроизводства и раскрываемость преступлений.

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Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев приехал в Югру и принял участие в заседании коллегии надзорного ведомства по итогам работы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, обращаясь к присутствующим, отметил, что региональными властями в тесном взаимодействии с надзорным ведомством решается ряд поставленных им ранее задач», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Зайцев акцентировал внимание на некоторые проблемные вопросы. Среди них соблюдения прав югорчан в сфере ЖКХ, особенно в зимний период. Замгенпрокурора отметил, что коммунальщики в Пыть-Яхе, Мегионе, Советском и Нягани каждый год накапливают долги по коммуналке и предложил проверить качество их работы. Также участники коллегии обсудили проблемы подростковой преступности, соблюдения прав дольщиков, пожилых людей, инвалидов, сирот, многодетных семей и рабочих на производствах. Отдельно Зайцев поставил задачу прокуратуре региона повысить качество уголовного судопроизводства и раскрываемость преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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