Сотни ветеранов СВО подали заявки в проект «Герои Югры»

В ХМАО организаторы регионального проекта для ветеранов боевых действий и участников СВО зарегистрировали более 400 заявок на этап отбора. Об этом власти округа сообщили в соцсети.
«Больше 400 заявок зарегистрировали организаторы регионального проекта „Герои Югры“. Программа создана для ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале окружных властей.
Заявки будут приниматься вплоть до 1 февраля. Начало обучения запланировано на 25 марта. В рамках профессиональной переподготовки участников ждет 500 часов обучения.
ХМАО стал первым уральским регионом, готовым запустить программу кадровой интеграции бойцов по аналогии с федеральным проектом «Время героев». В округе за два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило сразу больше нескольких десятков заявлений.
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