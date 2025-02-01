01 февраля 2025
31 января 2025

Сотни ветеранов СВО подали заявки в проект «Герои Югры»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поступило более 400 заявок на участие в проекте
Поступило более 400 заявок на участие в проекте Фото:

В ХМАО организаторы регионального проекта для ветеранов боевых действий и участников СВО зарегистрировали более 400 заявок на этап отбора. Об этом власти округа сообщили в соцсети.

«Больше 400 заявок зарегистрировали организаторы регионального проекта „Герои Югры“. Программа создана для ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале окружных властей.

Заявки будут приниматься вплоть до 1 февраля. Начало обучения запланировано на 25 марта. В рамках профессиональной переподготовки участников ждет 500 часов обучения.

ХМАО стал первым уральским регионом, готовым запустить программу кадровой интеграции бойцов по аналогии с федеральным проектом «Время героев». В округе за два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило сразу больше нескольких десятков заявлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО организаторы регионального проекта для ветеранов боевых действий и участников СВО зарегистрировали более 400 заявок на этап отбора. Об этом власти округа сообщили в соцсети. «Больше 400 заявок зарегистрировали организаторы регионального проекта „Герои Югры“. Программа создана для ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Заявки будут приниматься вплоть до 1 февраля. Начало обучения запланировано на 25 марта. В рамках профессиональной переподготовки участников ждет 500 часов обучения. ХМАО стал первым уральским регионом, готовым запустить программу кадровой интеграции бойцов по аналогии с федеральным проектом «Время героев». В округе за два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило сразу больше нескольких десятков заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...