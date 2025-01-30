Единороссы думы ХМАО просят депутата-нефтяника Вячеслава Дубова не сдавать мандат из-за переезда в Москву. По данным источников URA.RU, несмотря на то, что заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» — списочник, а не одномандатник, его коллеги не горят желанием подыскивать замену в последние 1,5 года созыва.
«Тем более, что менять в этом случае придется и главу ключевого комитета по законодательству — сейчас этот пост занимает именно Дубов. По слухам, он уже переехал из Когалыма в Москву в рамках ротации „Лукойла“, которая последовала за назначением на пост главного исполнительного директора нефтяного генерала Сергея Кочкурова», — сообщает инсайдер.
Информацию о том, что Дубова просят не отказываться от мандата, и что в думе не планируют смену депутата, подтвердили близкие к югорскому Белому дому источники. Дозвониться до самого парламентария на момент публикации новости не удалось. Ответ думы ХМАО ожидается.
На фоне кадровых перестановок в «Лукойле» после назначения Сергея Кочкурова главным исполнительным директором сменился топ-менеджмент дочерней компании в ХМАО. Новым генеральным директором «Лукойл — Западная Сибирь» назначен Сергей Яскин, ранее занимавший должность первого заместителя и главного инженера предприятия, а его место пришёл Вадим Балыкин — глава одного из структурных подразделений компании в Урае.
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