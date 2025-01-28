Губернатор ХМАО Руслан Кухарук решил политический конфликт между мэрией Пыть-Яха и жителями. Он дал задание чиновникам администрации отозвать судебный иск к членам садового товарищества «Подлесное, в который был преобразован балочный поселок.
«Нам утвердили проект межевания. Мы можем оформлять землю индивидуально. Администрация города отозвала иск, до летнего визита губернатора нас могли выселить в принудительном порядке. Он приехал к нам на участок. А до этого были письма и Наталье Владимировне Комаровой, и в администрацию, и третьим лицам — нас только футболили все время, уже отключили коммуникации в зиму. Мы очень благодарны губернатору», — поделилась с URA.RU председатель СНТ Наталья Шихова.
Жители балков, земли под которыми экс-мэр Александр Морозов росчерком пера перевел в статус СНТ. Новый градоначальник Дмитрий Горбунов намеревался выгнать жителей с дачных участков в судебном порядке.
Они ждали решения вопроса четыре года и безуспешно пытались добиться этого от бывшего губернатора Комаровой. Она во время последней публичной встречи с горожанами заявила, что этих балков «не существует на карте».
Кухарук в 2024 году лично приезжал в СНТ и общался с горожанами. После чего и было принято решение о достижении компромисса.
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