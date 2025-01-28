28 января 2025

Мэрия Сургута оштрафует компанию депутата Сердюка за срыв сроков стройки школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании депутата думы ХМАО Михаила Сердюка будет ежедневно начисляться штраф
Компании депутата думы ХМАО Михаила Сердюка будет ежедневно начисляться штраф Фото:

Мэрия Сургута оштрафует компанию депутата думы ХМАО Михаила Сердюка за срыв сроков строительства школы в 20А микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Инвестором нарушен срок создания объекта, предусмотренный концессионным соглашением. В соответствии с условиями концессионного соглашения, в случае нарушения срока создания, концессионер обязан уплатить неустойку за каждый день просрочки в установленном порядке. В настоящее время администрацией города ведется претензионная работа за нарушение условий концессионного соглашения», — сообщили в ответ на запрос журналистов агентства в мэрии.

Изначально планировалось, что строительство учебного заведения должно было быть закончено в конце 2024 года. Однако его фактическая готовность к этому времени оценивалась в 38%. Новый срок окончания работ — декабрь 2025 года.

Компания депутата думы ХМАО Михаила Сердюка уже ранее сталкивалась с проблемами на стройке школы в 20А микрорайоне Сургута, включая задержку сдачи объекта и использование нелегальных мигрантов в строительстве, что привело к судебным искам и штрафам. Эти нарушения вызвали повышенное внимание со стороны силовых структур и административные последствия для компании.

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Мэрия Сургута оштрафует компанию депутата думы ХМАО Михаила Сердюка за срыв сроков строительства школы в 20А микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Инвестором нарушен срок создания объекта, предусмотренный концессионным соглашением. В соответствии с условиями концессионного соглашения, в случае нарушения срока создания, концессионер обязан уплатить неустойку за каждый день просрочки в установленном порядке. В настоящее время администрацией города ведется претензионная работа за нарушение условий концессионного соглашения», — сообщили в ответ на запрос журналистов агентства в мэрии. Изначально планировалось, что строительство учебного заведения должно было быть закончено в конце 2024 года. Однако его фактическая готовность к этому времени оценивалась в 38%. Новый срок окончания работ — декабрь 2025 года. Компания депутата думы ХМАО Михаила Сердюка уже ранее сталкивалась с проблемами на стройке школы в 20А микрорайоне Сургута, включая задержку сдачи объекта и использование нелегальных мигрантов в строительстве, что привело к судебным искам и штрафам. Эти нарушения вызвали повышенное внимание со стороны силовых структур и административные последствия для компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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