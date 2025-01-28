Мэрия Сургута оштрафует компанию депутата Сердюка за срыв сроков стройки школы

Мэрия Сургута оштрафует компанию депутата думы ХМАО Михаила Сердюка за срыв сроков строительства школы в 20А микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Инвестором нарушен срок создания объекта, предусмотренный концессионным соглашением. В соответствии с условиями концессионного соглашения, в случае нарушения срока создания, концессионер обязан уплатить неустойку за каждый день просрочки в установленном порядке. В настоящее время администрацией города ведется претензионная работа за нарушение условий концессионного соглашения», — сообщили в ответ на запрос журналистов агентства в мэрии.
Изначально планировалось, что строительство учебного заведения должно было быть закончено в конце 2024 года. Однако его фактическая готовность к этому времени оценивалась в 38%. Новый срок окончания работ — декабрь 2025 года.
Компания депутата думы ХМАО Михаила Сердюка уже ранее сталкивалась с проблемами на стройке школы в 20А микрорайоне Сургута, включая задержку сдачи объекта и использование нелегальных мигрантов в строительстве, что привело к судебным искам и штрафам. Эти нарушения вызвали повышенное внимание со стороны силовых структур и административные последствия для компании.
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