01 февраля 2025
31 января 2025

В ХМАО легковушка оказалась на крыше в результате ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели извлекли пострадавшую из перевернутого авто
Спасатели извлекли пострадавшую из перевернутого авто Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 января водитель иномарки не справилась с управлением авто. В результате ДТП машина опрокинулась на крышу. Подробности сообщили выехавшие на место специалисты городского пожарно-спасательного отряда №5.

«30.01.2025 в 18:33, город Нижневартовск, улица Интернациональная, район строения 61а. Водитель, следуя на автомобиле Kia Sportage совершила опрокидывание автомобиля», — сообщается в telegram-канале спасательного подразделения «Дежурный по городу Нижневартовск».

В результате ДТП водитель получила травмы. Ее госпитализировали. Как поделились очевидцы со спасателями, причиной произошедшего могла стать плохая видимость на дороге из-за высоких сугробов, закрывающих обочину.

Водитель получила травмы
Водитель получила травмы
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 января водитель иномарки не справилась с управлением авто. В результате ДТП машина опрокинулась на крышу. Подробности сообщили выехавшие на место специалисты городского пожарно-спасательного отряда №5. «30.01.2025 в 18:33, город Нижневартовск, улица Интернациональная, район строения 61а. Водитель, следуя на автомобиле Kia Sportage совершила опрокидывание автомобиля», — сообщается в telegram-канале спасательного подразделения «Дежурный по городу Нижневартовск». В результате ДТП водитель получила травмы. Ее госпитализировали. Как поделились очевидцы со спасателями, причиной произошедшего могла стать плохая видимость на дороге из-за высоких сугробов, закрывающих обочину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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