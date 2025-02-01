В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 января водитель иномарки не справилась с управлением авто. В результате ДТП машина опрокинулась на крышу. Подробности сообщили выехавшие на место специалисты городского пожарно-спасательного отряда №5.
«30.01.2025 в 18:33, город Нижневартовск, улица Интернациональная, район строения 61а. Водитель, следуя на автомобиле Kia Sportage совершила опрокидывание автомобиля», — сообщается в telegram-канале спасательного подразделения «Дежурный по городу Нижневартовск».
В результате ДТП водитель получила травмы. Ее госпитализировали. Как поделились очевидцы со спасателями, причиной произошедшего могла стать плохая видимость на дороге из-за высоких сугробов, закрывающих обочину.
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