В ХМАО врачи провели новорожденной девочке сложную операцию в грудной клетке

В Сургуте (ХМАО) медики Центра охраны материнства и детства устранили у новорожденной девочки врожденный порок развития. У малышки была диагностирована диафрагмальная грыжа. Главврач больницы Лариса Белоцерковцева в соцсети сообщила, что необходимая операция была проведена в первые 72 часа жизни ребенка.
«У плода была диагностирована врожденная аномалия развития — диафрагмальная грыжа. В течение трех дней малышке провели обследование и выбрали тактику хирургического лечения врожденного порока — удалось устранить порок развития у новорожденной в первые 72 часа ее жизни», — сообщила Белоцерковцева в своем telegram-канале.
Девочка появилась на свет весом в 3,5 килограмма. Врачи выполнили маме операцию кесарева сечения. Грыжа была устранена с помощью проведения малоинвазивной лапароскопической коррекции.
Если простыми словами, то диафрагмальная грыжа — это некая щель в диафрагме, через которую часть органов брюшной полости выходит в грудной отдел. В большинстве случаев причина аномалии неизвестна.
Врачи сургутского перинатального центра ранее спасли жизнь девочке, проглотившей магниты. Ребенку пришлось провести экстренную эндоскопию, сложную операцию и переливание крови.
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