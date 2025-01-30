30 января 2025

В ХМАО врачи провели новорожденной девочке сложную операцию в грудной клетке

© Служба новостей «URA.RU»
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У девочки еще до рождения диагностировали врожденный порок развития
У девочки еще до рождения диагностировали врожденный порок развития Фото:

В Сургуте (ХМАО) медики Центра охраны материнства и детства устранили у новорожденной девочки врожденный порок развития. У малышки была диагностирована диафрагмальная грыжа. Главврач больницы Лариса Белоцерковцева в соцсети сообщила, что необходимая операция была проведена в первые 72 часа жизни ребенка.

«У плода была диагностирована врожденная аномалия развития — диафрагмальная грыжа. В течение трех дней малышке провели обследование и выбрали тактику хирургического лечения врожденного порока — удалось устранить порок развития у новорожденной в первые 72 часа ее жизни», — сообщила Белоцерковцева в своем telegram-канале.

Девочка появилась на свет весом в 3,5 килограмма. Врачи выполнили маме операцию кесарева сечения. Грыжа была устранена с помощью проведения малоинвазивной лапароскопической коррекции.

Если простыми словами, то диафрагмальная грыжа — это некая щель в диафрагме, через которую часть органов брюшной полости выходит в грудной отдел. В большинстве случаев причина аномалии неизвестна.

Врачи сургутского перинатального центра ранее спасли жизнь девочке, проглотившей магниты. Ребенку пришлось провести экстренную эндоскопию, сложную операцию и переливание крови.

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В Сургуте (ХМАО) медики Центра охраны материнства и детства устранили у новорожденной девочки врожденный порок развития. У малышки была диагностирована диафрагмальная грыжа. Главврач больницы Лариса Белоцерковцева в соцсети сообщила, что необходимая операция была проведена в первые 72 часа жизни ребенка. «У плода была диагностирована врожденная аномалия развития — диафрагмальная грыжа. В течение трех дней малышке провели обследование и выбрали тактику хирургического лечения врожденного порока — удалось устранить порок развития у новорожденной в первые 72 часа ее жизни», — сообщила Белоцерковцева в своем telegram-канале. Девочка появилась на свет весом в 3,5 килограмма. Врачи выполнили маме операцию кесарева сечения. Грыжа была устранена с помощью проведения малоинвазивной лапароскопической коррекции. Если простыми словами, то диафрагмальная грыжа — это некая щель в диафрагме, через которую часть органов брюшной полости выходит в грудной отдел. В большинстве случаев причина аномалии неизвестна. Врачи сургутского перинатального центра ранее спасли жизнь девочке, проглотившей магниты. Ребенку пришлось провести экстренную эндоскопию, сложную операцию и переливание крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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