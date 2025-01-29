29 января 2025

Пермь потеряла позицию в престижном рейтинге городов

В Перми снизился уровень развития государственно-частного партнерства
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь остается в пятерке лучших
Пермь остается в пятерке лучших Фото:

Рейтинг городов России по уровню развития государственно-частного партнерства представил ВЭБ.РФ. Пермь заняла в списке пятое место, потеряв одну позицию по сравнению с 2023 годом.

«В тройку лидеров рейтинга вошли Сургут, Южно-Сахалинск и Воронеж. Четвертое место за Нижневартовском, пятое заняла Пермь», — озвучили результаты исследования за 2024 год во время трансляции в соцсети «ВКонтакте». В 2023 году Пермь занимала четвертую строку рейтинга.

Рейтинг городов по уровню развития ГЧП используется для оценки эффективности привлечения частных инвестиций в инфраструктуру, поясняют авторы исследования. Всего эксперты оценивали 208 городов.

Пермь потеряла одну позицию
Пермь потеряла одну позицию
Фото:

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Рейтинг городов России по уровню развития государственно-частного партнерства представил ВЭБ.РФ. Пермь заняла в списке пятое место, потеряв одну позицию по сравнению с 2023 годом. «В тройку лидеров рейтинга вошли Сургут, Южно-Сахалинск и Воронеж. Четвертое место за Нижневартовском, пятое заняла Пермь», — озвучили результаты исследования за 2024 год во время трансляции в соцсети «ВКонтакте». В 2023 году Пермь занимала четвертую строку рейтинга. Рейтинг городов по уровню развития ГЧП используется для оценки эффективности привлечения частных инвестиций в инфраструктуру, поясняют авторы исследования. Всего эксперты оценивали 208 городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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