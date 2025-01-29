Пермь потеряла позицию в престижном рейтинге городов

Рейтинг городов России по уровню развития государственно-частного партнерства представил ВЭБ.РФ. Пермь заняла в списке пятое место, потеряв одну позицию по сравнению с 2023 годом.
«В тройку лидеров рейтинга вошли Сургут, Южно-Сахалинск и Воронеж. Четвертое место за Нижневартовском, пятое заняла Пермь», — озвучили результаты исследования за 2024 год во время трансляции в соцсети «ВКонтакте». В 2023 году Пермь занимала четвертую строку рейтинга.
Рейтинг городов по уровню развития ГЧП используется для оценки эффективности привлечения частных инвестиций в инфраструктуру, поясняют авторы исследования. Всего эксперты оценивали 208 городов.
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