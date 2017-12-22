Отборные слухи о лучших людях России

22:40 22 декабря 2017 29

С Днем энергетика!

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что борьба за кандидата в президенты раскалывает КПРФ. — Министры готовятся к отставке и ищут новую работу. — Холманских ищет способ сохраниться. — Оппозиционные партии разводят бизнесменов на деньги. — Элиты потешаются над своим рейтингом. — Бастрыкина ждут в ХМАО на новогодних каникулах. — «Прямая линия» Кобылкина приведет к Telegram-войнам. — На «Почте России» в Кургане продолжатся махинации. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Борьба за кандидата в президенты раскалывает КПРФ

В КПРФ накануне съезда, где будет назван кандидат в президенты от партии, назрел раскол. Все секретари региональных отделений выступают против кандидатуры директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Потому что считают, что если Грудинин получит второе место на президентских выборах, то он может стать преемником Зюганова, и начнется зачистка всего старого партактива. По слухам, за Грудинина выступают член президиума ЦК Дмитрий Новиков и зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Якобы именно они уговаривали Зюганова назвать фамилию Грудинина уже на прошедшей партийной пресс-конференции. Но тогда Зюганов не решился.

Топ-менеджеры ТВ ответят за явку на выборах

Федеральные телеканалы на этой неделе представляли Кремлю планы эфирных сюжетов касательно предстоящих президентских выборов. По слухам, перед топ-менеджерами была поставлена задача разработать контент, направленный на повышение явки. Говорят, от уровня активности участия избирателей может зависеть судьба руководства телеканалов.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министры готовятся к отставке и ищут новую работу

В правительстве накануне выборов нервная обстановка. Говорят, что многие министры находятся в поисках работы. Члены Кабмина якобы получили сигнал, что правительство обновится минимум на 50%. Поэтому многие министры ищут сейчас запасной аэродром, ведут переговоры с госкорпорациями и кремлевскими чиновниками.

Чиновников правительства обязали отчитаться о новогодних каникулах

Сотрудники правительства рассказывают, что их попросили уведомить, где они собираются проводить новогодние каникулы: в России или за рубежом. Такую информацию якобы запросил аппарат кабмина. При этом говорят, что ни о каких запретах на поездки за границу речи не идет. Чиновникам объяснили, что это нужно для учета статистики.

Экс-гендиректора «Корпорации развития» спасли влиятельные друзья

Полный переполох в бизнес-кругах вызвало прекращение уголовного дела в отношении экс-директора «Корпорации Развития» Сергея Маслова. Слухмейкеры уверены, что «за Маслова попросили с самого верха». Слухмейкеры предрекают, что освобождение Маслова — такой ответ силовиков на прошлогоднее предложение президента «быть аккуратнее в посадках и не устраивать „маски-шоу“».

Слухи Свердловской области

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Холманских ищет способ сохраниться

До сих пор не решено, кто будет курировать работу региональных штабов Владимира Путина на Урале. Идет спор: подчинить их напрямую Москве или назначить кураторство со стороны полпредства. По словам источников агентства, Игорь Холманских тянет одеяло на себя. Это и не удивительно, он хочет продемонстрировать Кремлю нужность своего аппарата. От этого зависит поствыборная судьба полпредства.

Сергеева уехала в Москву «замуж»

Советника заместителя полпреда президента РФ в УрФО Марию Сергееву проводили слухами по поводу ее будущего трудоустройства. Интриганы заверяют, что ни в какую администрацию президента и департамент информационной политики при ней девушка не уезжает, а банально выходит замуж.

Повод с отъездом на повышение, дескать, был придуман Сергеевой специально, чтобы отъезд казался красивым, а местная политическая тусовка проводила восхищенным взглядом и пожеланиями великих свершений, а не восприняла как «простую и нормальную женщину, желающую варить суп». Сама Сергеева, впрочем, своими комментариями по поводу отъезда лишь подтвердила эту сплетню, сказав, что переезд «связан с некоторыми личными переменами в жизни», ни словом не обмолвившись о будущем трудоустройстве.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тунгусов оказался в вилке. С одной стороны, давит Москва, с другой — ОПС

К концу года глава администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов оказался перед трудным выбором. По словам инсайдеров, с одной стороны, давит Москва, которая настаивает на пересмотре избирательной реформы накануне выборов в гордуму Екатеринбурга в пользу частичного сохранения партийных списков. Как известно, Тунгусов напротив выступает лоббистом сокращения партсписков. Кроме того, Кремль требует от куратора свердловской политики обеспечить высокую явку на президентских выборах и результат за Владимира Путина не менее 64%.

С другой стороны, Тунгусову приходится противостоять городским ОПС, которые активно аккумулируют коммунальный ресурс перед выборами в ЕГД. Против главы администрации играет тот факт, что созданный им когда-то политический аппарат и медиахолдинг утратили часть былой силы и организованности. Известно, что победить в двухфронтовом противостоянии еще мало кому удавалось.

Ройзман начал войну с Тунгусовым

Сплетники рассказывают о якобы начавшейся войне между главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом и первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым за право назначить своего человека на пост руководителя аппарата Екатеринбургской гордумы. Якобы Ройзман лоббирует назначение на эту должность своего бывшего помощника Алексея Ситника, возглавляющего сегодня кадровый аппарат гордумы. Тунгусов, по одной из версий, видит на этом посту начальника думского юротдела Эльвиру Маркову. Действующий глава аппарата Светлана Григорьева может получить руководящий пост в областных структурах власти.

Мэра Екатеринбурга заметили в «Тихвине» с местной нерукопожатной обитательницей

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман решил вернуть себе атлетичность и внимание тусовки. Обитатели Клубного дома «Тихвин» подметили, что градоначальник начал посещать местный вэлнесс-центр, плавает в бассейне, пользуется тренажерами. Во всех этих упражнениях, утверждают очевидцы, его сопровождает одна и та же худощавая женщина — старая знакомая Ройзмана. Желая поинтриговать, слухмейкеры обозначают ее как «нерукопожатную обитательницу клубного дома „Тихвин“».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шептий узнает о своей отставке в Москве…

После избрания Ивана Квитки руководителем Уральского МКС «Единой России» вновь поползли слухи о скорой отставке свердловского секретаря партии Виктора Шептия. Известно, что у сторон непримиримый аппаратный конфликт, про который наше агентство неоднократно рассказывало. Однако теперь у Квитки появились реальные рычаги, чтобы отправить Шептия в отставку. По слухам, вопрос может быть поднят уже на завтрашнем съезде партии, там же обсудят и замену лидеру свердловских единороссов.

… или спасут тайные переговоры с Квиткой?

Есть версия, что лидер свердловских единороссов Виктор Шептий начал сепаратные переговоры о примирении со своим внутрипартийным оппонентом — руководителем Уральского МКС Иваном Квиткой. Якобы они встречались в ходе подготовки к федеральному съезду партии и договорились забыть о вражде. Не исключено, что в ближайшее время обе стороны сформулируют условия перемирия.

По одной из версий, Квитка пожелает взять под контроль ход выборов депутатов Екатеринбургской гордумы. Ранее Квитка организовывал аудит свердловской партячейки, в ходе которого было выявлено множество нарушений в ее предвыборной работе. Свердловчане в ответ кулуарно поднимали в Москве вопрос о необходимости отставки Квитки.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клименко выдерживает дуэльную дистанцию

Свердловские сплетники предположили, что между лидером свердловских единороссов Виктором Шептием и руководителем корсовета партии по Екатеринбургу Михаилом Клименко все-таки есть конфликт. Досконально его сути никто не понимает. Но видят доказательство своей теории в странном поведении двух партийцев. Якобы они заметили, что Шептий и Клименко стараются на всех последних публичных мероприятиях не подходить друг к другу, предпочитая находиться в разных частях зала. Кое-кто уже начал шутить, что Климено выдерживает с Шептием 10-метровую дуэльную дистанцию.

Свердловским ТИКам не дали денег

Сплетники рассказывают, что свердловский облизбирком якобы предложил ТИКам самостоятельно заняться размещением в Екатеринбурге 1100 билбордов с социальной рекламой, приглашающей избирателей на выборы президента РФ. Есть версия, что руководители самой региональной избирательной комиссии ранее не смогли справиться с этой задачей из-за отсутствия в мегаполисе свободных рекламных конструкций.

В ходе переговоров с представителями рекламного бизнеса коммерсанты предложили организаторам выборов лишь порядка 100 поверхностей. Слухмейкеры предполагают, что у председателей ТИКов еще меньше ресурсов для решения спущенной им сверху задачи. По их версии территориальным комиссиям также не перечислили необходимые деньги, поэтому они могут не расплатиться за аренду щитов.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отказ Зюганова выдвигаться в президенты приведет к смене власти в свердловском отделении КПРФ

По слухам, возможный отказ от участия в выборах президента РФ лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова может привести к смене власти в свердловском региональном отделении КПРФ. Есть версия, что предложенный Зюгановым альтернативный кандидат — директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин представляет интересы партийной «старой гвардии», которая находится в конфликте с курирующим свердловскую партячейку членом ЦК КПРФ Юрием Афониным.

Возможное ослабление Афонина грозит сменой власти в подконтрольных ему партийных организациях, в числе которых свердловская ячейка под руководством Александра Ивачева занимает особо важную роль.

Владимир Коньков проспонсирует кампанию КПРФ в Екатеринбургскую гордуму

Политические сплетники предполагают, что основатель строительной компании «Маяк», экс-депутат Заксобрания Владимир Коньков попытается вернуться в политику. По их предположению, коммерсант выступит одним из спонсоров кампании регионального отделения КПРФ на выборах в Екатеринбургскую гордуму. Якобы он рассчитывает получить мандат сам и провести в депутаты своего доверенного человека.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легендарный враг администрации Екатеринбурга уходит из политики

Говорят, что наиболее критически настроенный по отношению к администрации Екатеринбурга депутат Олег Хабибуллин отказался от переизбрания. Якобы он больше не видит смысл находиться в политике. В предыдущие годы Хабибуллин потратил на критику городских властей — как экс-мэра Аркадия Чернецкого, так и их преемников. Есть версия, что после заключения политического перемирия между областными и городскими властями оппозиционер оказался невостребованным.

На юбилее ОТВ гости чуть не устроили боксерский поединок

Директор одного популярного уральского СМИ во время празднования 20-летнего юбилея «Областного телевидения» чуть не устроил потасовку с другим гостем — представителем одного свердловского медного холдинга. Одни слухмейкеры рассказывают, что медийщик стремился защитить якобы «поруганную репутацию» недавно уволенного директора АТН. Другие утверждают, что основными претензиями к сопернику, который чуть не стал целью некогда хорошо боксировавшего кулака, были политические и посыл: «везде вас расплодилось». Впрочем, все кончилось миром.

Оппозиционные партии разводят бизнесменов на деньги

Оппозиционные партии активизировали работу по продаже мест в партийных списках перед выборами в Екатеринбургскую гордуму. Они пытаются убедить бизнесменов, что соотношение одномандатников и списочников сохранится в пропорции 50 на 50. Однако, по слухам, это банальная разводка предпринимателей на деньги, так как на самом деле сейчас никто, кроме разве что губернатора, не знает, какое будет соотношение. Тем не менее наиболее доверчивые предприниматели уже готовы платить деньги.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Муниципалитетам вернут прямые выборы мэров

До свердловского губернатора Евгения Куйвашева дошла информация, что во многих муниципалитетах выборы мэров по «советской» системе оборачиваются скандалами. И Богданович с Дегтярском далеко не самые проблемные территории. В итоге Куйвашев дал поручение проанализировать эффективность новой модели выборов и насколько рационально было ее принимать. Выводы могут обернуться кадровыми решениями для ответственных по работе с муниципалитетами. Может дойти до того, что муниципалитетам вернут прямые выборы мэров.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гаффнер оказался под ударом из-за родственника в Белоярке

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер запросил у нового главы Белоярского городского округа информацию о госконтрактах, которые были заключены еще при нынешнем мэре Павле Юдине. Как сообщают источники нашего агентства, эта информация сильно взволновала скандально известного депутата Илью Гаффнера, который является родственником Юдина. По слухам, Гаффнер даже просил Вегнера «не ворошить старые документы». Теперь остается только дождаться, за что так переживает свердловских депутат.

Москвин устроил «стрелецкую казнь» всей своей рати

Глава Богдановича Владимир Москвин в последнее время заметно изменился. Как заверяют люди из его ближайшего окружения, муниципальный чиновник устроил подчиненным настоящий «террор». В администрации города наметилась целая череда увольнений, а все, кто остаются — предвкушают отсутствие премий и поощрений в преддверии Нового года. «Понятно, нелегкую долю пришлось пережить голове, но чего ж с людьми-то так горячно — да еще и перед Новым годом, что совсем уж изувером быть надо», — сетуют попавшие под горячую руку чиновники.

Сиволап решил не оговаривать МУГИСО в последний момент

Говорят, что Виталий Сиволап, которого обвиняют в убийстве судебного пристава, резко передумал говорить о МУГИСO на суде. «Его попросили помолчать. Он, конечно, уже рубаху рвал: мол, сейчас все фирмы сдам. Но ему из „четверки“, следственного управления, намекнули, что делать этого не надо. Они боятся, что если Сиволап скажет что-то, это неверно истолкуют журналисты, и этим может воспользоваться Пьянков [Алексей, экс-глава Мингосимущества]».

Свердловские СМИ «кинули» после выборов

В муниципальных СМИ Свердловской области кризис. «URA.RU» уже сообщало, как в отдельных изданиях недавно провели ротацию редакторов. Теперь источники агентства рассказывают о еще одной проблеме местной прессы. Сотрудники изданий, преимущественно Восточного (Ирбит, Камышлов, Алапаевск) и Горнозаводского (Нижний Тагил, Невьянск) округов говорят, что с ними не расплатились за выборную кампанию. Политические партии регулярно публиковали в газетах агитацию, обещая погасить долг после 10 сентября. Однако до сих пор денег нет. В числе основных должников называется «Справедливая Россия» и «Единая Россия».

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Куратор «Единой России» в Екатеринбурге приглашает журналистов на кофе

Куратор «Единой России» в Екатеринбурге Михаил Клименко перед Новым годом решил выяснить, что думают о нем в медиасреде. По слухам, молодой депутат свердловского Заксобрания приглашает авторитетных сотрудников отдельных СМИ на чашку кофе и расспрашивает, как ему лучше всего себя вести в публичном пространстве, какие темы интересуют масс-медиа.

Вафин собирает компромат на Цыганаша…

Теперь стало понятно, почему руководитель Кадастровой палаты Свердловской области Владимир Вафин опубличил свой больничный в несколько месяцев (к служащему в больницу приезжало «Рен-ТВ»). Говорят, продемонстрировав свое нахождение в больнице, Вафин экстренно собрался и уехал в Челябинск, где теперь, утверждают слухачи, ведет активные переговоры с различными группами влияния с одной единственной целью — набрать «жаренного» на действующего главу управления Росреестра Свердловской области Игоря Цыганаша. Последний приехал в Екатеринбург как раз с Южного Урала.

…, а ему готовят серьезное испытание на компетентность

Руководитель Кадастровой палаты Свердловской области Владимир Вафин в ближайшее время столкнется с серьезной проверкой своих профессиональных способностей. Слухмейкеры намекают, что со дня на день будет подписан приказ о вызове чиновника на аттестацию. Прикинуться больным второй раз за последнюю неделю или же воспользоваться помощью СМИ в этом случае у Вафина едва ли получится — придется трудом доказывать, что наряду с интригами в нем остался и профессионализм.

Окружение Куйвашева видит новых людей в Роснефти

Говорят, об отставке главы «Уралсевергаза» Анатолия Евдокимова может быть объявлено уже в понедельник, 25 декабря — сразу после дня рождения управленца (днем ранее). Это известие ничуть не смутило тех, кто все это время стоял за топ-менеджером — представителей ближайшего окружения губернатора Евгения Куйвашева. Последние продолжают продвигать на руководящие посты в энергетическую структуру своих людей — в частности, лоббируют назначение Геннадия Вечканова, ранее уже работавшего в структурах «Уралсевергаза».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Синаре» понадобится помощь в сдаче стадиона

Очень интересная ситуация складывается вокруг Центрального стадиона, продолжающего приносить проблемы застройщику, ГК «Синара». «Часть здания построена не по документам, которые были утверждены. Не решены проблемы с тем, что новую арену надо было вписывать в существующие границы памятника архитектуры, у областного управления охраны культурного наследия — каким бы оно беззубым ни казалось — большие вопросы. Пока вообще не поставлены на кадастровый учет новые объекты вокруг стадиона».

И если второй и третий вопрос решаемы на уровне области, то несоответствие проекту — большое упущение. Неясно, что скажет комиссия по приемке: как будут выкручиваться «Синара» и многочисленные субподрядчики.

В «Вести-Урал» про закрытие АТН знают больше, чем в «медной телекомпании»

Странные слухи циркулируют в журналистском сообществе: якобы руководство региональных «Вестей» уверено в скором закрытии АТН. «Настолько, что сказали — переманивайте на работу оттуда всех профессионалов», — говорят журналисты. Самих сотрудников АТН о переменах не предупреждают, и они признаются, что узнают все о своем телеканале из публикаций «URA.RU». Впрочем, «медные» признают, что понимают: их будут закрывать.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юбилеем УрГЭУ-СИНХ остались довольны не все…

Яков Силин с размахом отметил 50-летие УрГЭУ-СИНХ, которым руководит уже два года. Позвал в Оперный театр бывших коллег из органов власти, епархию, силовиков. Многим сотрудникам вуза из-за приглашенных гостей мест не досталось. Випы при этом пришли не все, зал был полупустой. Особенно неприятным стал момент, когда Силин с важными гостями в середине мероприятия ушел продолжать праздник в Музкомедию, где были накрыты столы только для избранных.

…, а ректор Силин уничтожил последнее наследие предшественника

Не был приглашен на торжество, даже ради приличия, предшественник Силина — Михаил Федоров, который стоял во главе вуза 10 лет. Странно, что в юбилейной книге про университет есть глава с упоминанием Федорова, а в фильме к 50-летию вуза, снятом близкими родственниками проректора Романа Краснова, предшественник Силина вообще не упоминается. Также закрываются проекты, созданные по инициативе Федорова. К примеру, Forum cafe, открытое в 2014 году на первом этаже СИНХа, превращено Силиным в отделение столовой, а вход с улицы туда закрыт. Взамен ликвидированных проектов Силин до сих не предложил ничего, кроме «встраивания в хозяйственную жизнь региона». Но до сих пор никто не понимает, как и зачем вузу туда встраиваться.

Свердловские VIP-алкоголики лишились места для лечения

Неожиданную сплетню рассказывают про руководителя Свердловского областного госпиталя ветеранов всех войн Роберта Соловьева. Ее авторы предполагают, что глава учреждения ужесточил правила предоставления медицинских услуг как собственным сотрудникам, так и сторонним клиентам. Якобы работники госпиталя отныне не могут в случае болезни консультироваться с работающими вместе с ними врачами, выписывать у них больничные листы и получать процедуры. Теперь им придется обращаться в поликлиники по месту прописки. Пострадают и VIP-персоны, которые временами приезжали в госпиталь поправить здоровье. По слухам, наиболее востребованной у них услугой мог быть вывод из запоя. Есть версия, что принимать таких высокопоставленных пациентов можно только по личному разрешению Соловьева. А дать такое разрешение главврач, возможно, готов далеко не всем.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Лебединое озеро» поразило элиту не только сверху, но и снизу

Просмотр екатеринбургским истеблишментом «Лебединого озера» в театре оперы и балета имел крайне неожиданные подробности. Благонравная публика проявила интерес не только к высокодуховному и культурному пластам балетной постановки с участием известной российской балерины Марии Александровой. Внимание отдельных зрителей привлек составивший ей пару болеро. Последний, делятся одухотворенные зрелищем слухмейкеры, оказался примечателен вовсе не своими талантливыми па. «Показалось, что болеро забыл надеть „ракушку“ и взгляду открывались по-настоящему изумляющие размеры… таланта», — хихикают между собой сплетники.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все назначения отложены

В кулуарах власти ждут, когда губернатор Борис Дубровский подпишет два назначения. Избавит от приставки «и.о» замминистра строительства Владимира Ушакова и решит кого поставить на минсельхоз, где пока в статусе «и.о.» руководителя Алексей Завалищин.

Говорят, что если Ушаков дождется окончательного назначения, то пока нет решения по минсельхозу. За кандидатурой председателя КУиЗО администрации города Сергея Чигинцева на пост министра стоят мэр Челябинска Евгений Тефтелев и бизнесмен Сергей Вайнштейн. Обсуждают фермера из Агаповского района Айдархана Карсакбаева. Этот фермер, кстати, кандидат наук. Но, по слухам, окончательного решения еще нет, поэтому назначения откладываются.

Мотовилов нарушил этикет

Депутат Заскобрания Александр Мотовилов пришел на заседание ЗСО в спортивном костюме. Свой наряд он объяснил переломом большого пальца на ноге. Мол, брюки от делового костюма надевать сложно. Но коллеги отнеслись к виду Мотовилова неодобрительно. Слишком «по-колхозному» он смотрелся в зале среди коллег. «Ну верх бы как-то оформил в деловом стиле!» — сердились депутаты. В итоге Мотовилову сделали внушение.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Элиты потешаются над своим рейтингом

В Челябинске обсуждают очередной рейтинг элит, подготовленный социологами местного филиала РАНГиХС. Лидерство губернатора Бориса Дубровского, «хозяина Магнитки» Виктора Рашникова и начальника УФСБ Юрия Никитина сомнений не вызывает.

Но всех позабавили другие фамилии. К примеру, министр финансов области Андрей Пшеницын оказался выше, чем начальник ГУ МВД Андрей Сергеев. Бизнесмен Борис Видгоф оказался (и это невероятно!) «круче» мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Митрополит Никодим — влиятельнее председателя облсуда Сергея Минина. А руководитель территориального управления Пенсионного фонда Виктор Чернобровин, давно выпавший из повестки, оказался выше (и это тоже расценили как бред) по-настоящему влиятельного депутата гордумы Виталия Рыльских. Но особенно всех насмешило, что депутат-коммунист Константин Нациевский стал «круче», чем ректор ЮУрГУ Александр Шестаков и первый вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов, которого поставили на последнее место.

Так, как элиты знают, кто на самом деле влиятелен, то на рейтингом откровенно потешаются: «На коленке рисовали или у бабушек спрашивали мнения!».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мительман продает землю Юревича…

В кулуарах болтают, что продается земельный участок на перекрестке улиц Труда и Васенко, напротив ДС «Юность». Там, где находится ранее «Сад камней», перенесенный к областному краеведческому музею. Земля принадлежит бизнес-структурам экс-губернатора Михаила Юревича и была оформлена еще в те времена, когда Юревич был мэром. Говорят, что посредником продажи земли выступает депутат гордумы Илья Мительман.

… чтобы построить гостиницу

Кстати, эту землю напротив «Юности» несколько раз пытались изъять и вернуть муниципалитету, но все суды были проиграны. А после того, как дела у Юревича ухудшились, уже понятно, что осваивать землю в ближайшие годы не будут. Планировали построить небольшой отель или развлекательный комплекс. В любом случае унылый пустырь бы облагородили. Даже власти заинтересованы в том, чтобы участок стали осваивать.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрию перенесут на новое место

По Челябинску ползут слухи, что мэрию перенесут в другое место. К примеру, в микрорайон «Академ риверсайт». Это якобы позволит разгрузить часть транспортных потоков в центре города, а новый центр появился в районе Университетской набережной. Для чего построят специальное здание, с большой парковкой. Но, говорят, мэр Челябинска назвал эту идею глупостью.

За Пязока не впрягаются…

Говорят, что пока в гордуме Челябинска очень мало желающих подписать петицию за депутата Андрея Пязока, оказавшегося в СИЗО из-за проблем дольщиков «Речелстроя». По-человечески Пязоку многие сочувствуют, но «впрягаться» за него не желают. Мол, когда арестовали депутата Сергея Новожилова, никто не бил в колокола и не готовил обращения, чтобы народного избранника выпустили из СИЗО. Хотя дело Новожилова касалось только его самого и родственника, экс-начальника УФНС Александра Путина, а здесь речь идет о 700 дольщиках. Друзья Пязока даже пытались вынести этот вопрос на заседание думы, но им ответили: «Нет! Его отправили за решетку за бизнес-дела, и к думе это отношения не имеет!».

Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

…, а его и так отпустят

По слухам, Андрея Пязока все-таки отпустят из СИЗО. Это произойдет после Нового года. Все гадают, чем будет вызвано изменение меры пресечения. По первой версии, Пязок все-таки нужен для того, чтобы достраивать микрорайон в Чурилово. Другие говорят, что владелец «Речелстроя» перестал сопротивляться силовикам и говорить, что виноваты все, кроме него. По этой версии освобождение Пязока станет столь же показательной акцией, как и его арест — надо сотрудничать со следствием. Кстати, в материалах прокуратуры, по слухам, было 11 фигурантов, но остался только Пязок, на которого указали десять менеджеров и бухгалтеров.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шумаков уехал в Чехию

Говорят, один из тех, кто хлопочет за Пязока, депутат гордумы Владимир Шумаков. С владельцем «Речелстроя» они большие друзья. А вот его однофамилец, директор МБУ «Городские парковки» Сергей Шумаков уехал в Чехию, якобы по делам.Уже поползли слухи, что он решил просто отсидеться за рубежом. Это связано, уверяют сплетники, с тем, что к Шумакову проявляют интерес силовики. В чем могут быть претензии — пока непонятно.

Депутаты устроят «мужские игры»

На будущей неделе гордума соберется на последнее в этом году заседание, чтобы окончательно утвердить бюджет Челябинска. После сессии депутаты отправятся отмечать наступающий Новый год. Разумеется, за свои деньги, то есть вскладчину. Где состоится банкет и как будут расслабляться народные избранники, держится в секрете. Но болтают, что «выездная сессия» пройдет в особом месте. Депутатам устроят «игры для настоящих мужчин», что-то вроде «зарницы».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурлаков связался с «Содружеством»

Депутата гордумы Челябинска и директора МБУ «Городские парковки» Эдуарда Бурлакова заподозрили в связи со скандально известным профсоюзом «Содружество». Мало того, что руководят организацией люди с уголовным прошлым, так еще и официально профсоюз был запрещен судом по требованию ФСБ и прокуратуры. Сейчас предприниматели говорят, что Бурлаков хочет привлечь к переделу рынка платных стоянок «Содружество». Начали они сотрудничать или нет, неизвестно, но о контактах между сторонами говорят, как о свершившимся факте. Это вызвало крайнее неудовлетворение как в мэрии и депутатском корпусе, так и в среде силовиков.

«Теневой мэр» строит в Миассе ледовый городок

Жители Миасса были удивлены, когда увидели, что строительством главного ледового городка руководит Владимир Мурашкин. Тот самый предприниматель, представляющий интересы «Турбазовских», кого считают «теневым мэром» Миасса. Главе города Геннадию Васькову после всех скандалов настоятельно рекомендовали держаться от Мурашкина подальше. Васьков, по слухам, пообещал, что не будет с ним контактировать и не портить репутацию властей. И вот теперь Мурашкин, вероятно по просьбе мэра, следит за строительством городка. «А может просто Васькова никто не слушается и он вынужден прибегать к помощи „братков“!» — говорят в городе.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте затишье перед бурей

Новые уголовные дела в мэрии Златоуста по незаконному сносу объектов культурного наследия не столь безобидны, как кажется на первый взгляд. Болтают, что никто из рядовых чиновников не захочет быть «стрелочником» и покажет на начальство. Мол, знали, что объект нельзя сносить. Тогда будут уголовки в отношении конкретных руководителей города. Силовикам нужны громкие дела в Златоусте.

Экс-мэр Каслей перебрался в Озерск

Ходили слухи, что после своей скандальной отставки экс-мэр Каслей Юрий Скулыбердин уехал работать на север. Об этом всем говорила его гражданская супруга, спикер райсобрания Лариса Лобашова. Но выяснилось, что Скулыбердин поселился в одном из поселков близ Озерска. Там его увидели озерчане. Рассказывают, что работает Скулыбердин с Андреем Коваленко, инженером-проектировщиком фирмы «Дизайнстрой». Той самой фирме, которой Скулыбердин, будучи мэром, перечислил 7 млн рублей на завершение строительства фильтровальной станции в Каслях. Новые очистные так и не запустили, слишком много косяков было допущено в работе. Но «цимус» всей этой истории состоит в том, что здесь идет нарушение закона о муниципальной службе. Скулыбердин должен был в комиссию по конфликту интересов мэрии Каслей, что работает в фирме, с которой имел, как глава города, деловые отношения. Но он этого не сделал.

Слухи Тюменской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские «фронтовики» получат нового начальника

В кругах активистов Тюмени судачат, что директор областного департамента по общественным связям Павел Белявский, войдя во вкус власти за время недолгого пребывания на этом посту, начал потихоньку расставлять своих людей на ключевые посты. В последние недели объектом его пристального внимания стало подразделение ОНФ в Тюменской области. Якобы Белявский даже объявил негласный кастинг на должность нового руководителя исполкома тюменских «путинцев». «Учитывая, что заместителем у него служит бывшая „фронтовичка“ и экс-сопредседатель регионального ОНФ, то вероятность того, что Белявский в итоге возьмет под свой контроль и эту структуру, очень высока», — полагают слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный налоговик области хочет в Москву

Говорят, что глава тюменского управления ФНС Тамара Зыкова задумалась покинуть свое кресло. Якобы причиной могла стать история с переделом наследства ее покойного супруга, в которую оказались вовлечены несколько членов семьи, в том числе, и сама начальница УФНС. «Тюменские бизнесмены уже заметили, что в последние месяцы налоговики стали искать не нарушителей закона, а фирмы с крупными активами, — уверяют злопыхатели. — Им якобы и выкатывают крупные налоговые претензии, требуя сначала заплатить, а потом разбираться. А все потому, что сейчас налоговикам очень нужно собрать по максимум денег в бюджет, чтобы показать отличную работу». Злопыхатели поговаривают, что хороший результат якобы поможет главе УФНС перебраться на работу в Москву.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская «красная молодежь» открестилась от Зюганова

По слухам, борьба внутри ЦИК КПРФ за право выдвинуться в президенты страны внесла разброд и шатание в стан тюменских «красных» и обострила конфликты в руководстве обкома. Партийная «молодежь», прежде отставленная «красной леди» Тамарой Казанцевой от реальных рычагов управления парторганизацией, увидела в таком развитии событий свой реальный шанс усилиться. Особенно это обеспокоило ту часть тюменских коммунистов, которые уже согласовали свои кандидатуры на выборы в тюменскую городскую думу в следующем году лично с Зюгановым. Теперь все переговорные внутрипартийные процессы и торги нужно начинать заново.

«Лидеру гражданских инициатив» в Тюмени грозит выселение

Говорят, что член Общественной палаты Михаил Мельцер сам себе выписал награду «Лидер гражданских инициатив», о чем свидетельствуют три письма, в которых тюменские общественники ходатайствуют за Мельцера. «Они подписаны разными людьми, но идентичны вплоть до запятой, что свидетельствует об авторстве одного человека, — смеются злопыхатели. — А после награждения „Фейсбук“ заполнился восторженными постами друзей Мельцера, которые взахлеб поздравляли своего идейного вдохновителя со столь „высокой“ наградой».

Однако в то же время к Мельцеру есть вопросы по помещению Общественного центра имени Текутьева, здание которого общественник взял у администрации города в безвозмездное пользование. Однако, если верить слухам, оказалось, что переданное помещение городу вовсе и не принадлежит, поэтому вполне вероятно, что горе-общественники оттуда в скором времени съедут. Поэтому историю с общественной наградой можно воспринимать как попытку показать власти и всем остальным свой якобы имеющийся авторитет в общественной среде, считают слухачи.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальная «Матильда» подложила свинью парку «Россия — моя история»

Тюменские сплетники шепчутся о том, что смотрители мультимедийного комплекса «Россия — моя история» в неформальных беседах жалуются на скандальную «Матильду». Якобы выход фильма в то же время, что и открытие в Тюмени нового музея, «подложило свинью» организаторам. Теперь самые популярные вопросы у школьников и студентов в части экспозиции, посвященной семье последнего Российского императора, связаны с его взаимоотношениями со скандально известной польской балериной, а не с трагическими страницами истории. «Поделать с этим, видимо, уже ничего нельзя, — сетуют экскурсоводы. — Остается только надеяться, что со временем этот нездоровый ажиотаж, раздуваемый в масс-медиа весь уходящий год, уляжется сам собой». Злопыхатели же советуют тюменцам написать жалобу депутату Госдумы Наталье Поклонской.

Ишимская оппозиция нашла способ для самопиара

Ишимские коммунисты решили пропиариться на экологии. Сплетники говорят, что в Ишиме «красные» распускают слухи о чудовищных незаконных сливах отходов «Племзавода Юбилейный» в местное безымянное болото и превышениях вредных веществ при сбросах в речку Карасуль. «Уверяют, что якобы там обнаружено превышение по азоту аммония в 92 раза, нефтепродуктам в 11 раз, фосфатам — в 190 раз, — шепчутся слухачи. — А сбросы эти на „Юбилейный“ якобы привезли с завода „Аминосиб“, у которого до сих пор вообще нет собственной системы очистки».

Фото с сайта vishime.org

Ишимцы нашли объяснение «тайне красного забора»

Ишимцы обсуждают отремонтированный спорткомплекс «Локомотив», который открылся в декабре. Злопыхатели уверяют, что крышу стадиона пришлось перестилать заново, поскольку в первый раз туда положили якобы бракованные списанные панели. «Интересно, нет ли тут связи с новеньким капитальным забором, который теперь отделяет частный участок от стадиона? — задаются вопросом слухачи. — И разумеется, чистейшее совпадение, что участок принадлежит местному депутату от ЕР, который по совместительству является директором «Локомотива».

Фото: Алексей Колчин © URA.RU

История с полицейским крышеванием борделя в Тобольске аукнется УМВД…

По Тобольску ползут слухи, что суд над двумя полицейскими покровителями борделя «Лима-Лима» будет иметь серьезные последствия для людей в погонах. «Говорят, что прокуратура готовит частное представление в адрес главы областного УМВД, касающееся претензий к руководству тобольской полиции, — шепчутся злопыхатели. — Поэтому экс-начальник МО МВД „Тобольский“ Андрей Князев, похоже, свое заявление о выходе на пенсию написал вовсе не под влияем эмоций, а поступил очень продуманно». Теперь, говорят сплетники, как бы ни повернулись события, Князев может спать спокойно: наказать пенсионера начальник полицейского главка не сможет.

…, а местные полицейские уже остались без красной икры на Новый год

Тобольские слухачи поговаривают, что местные вольнонаемные сотрудники полиции перед Новым годом впали в отчаяние. Якобы дело — в крайне низкой заработной плате, которая для десятков сотрудников поставила крест не только на подарках близким, но и на хорошем праздничном столе. «Люди получают на руки меньше прожиточного минимума и держатся уже из последних сил, — уверяют злопыхатели. — Что можно купить на 8-9 тысяч рублей в месяц? Подрабатывать же у них времени нет, потому что за эти деньги они пашут в полиции полный рабочий день наравне с сотрудниками в погонах».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске нашли неприкосновенную клинику

Говорят, что тоболяки недоумевают, почему ни одно ведомство не хочет проводить проверки в местном ООО «Санэпидблагополучие». «На эту фирму замкнули все муниципалитеты и крупные компании, — уверяют слухачи. — Там проходят предрейсовые осмотры водители, туда возят на медосмотры мигрантов с „Сибура“, туда же идут все местные алкаши за нужными справками». Злопыхатели уверяют, что пожарных выходов в здании, перестроенном из гаража, нет, а в узких коридорах — постоянная давка и духота. «Понятно, почему туда не заходит Роспотребнадзор — его возглавляет отец владельца этой клиники, — смеются сплетники. — Но почему отмахивается МЧС?». Злопыхатели же уверяют, что сотрудников МЧС работа клиники якобы вполне устраивает. «Там могут больным сделать, могут здоровым — любой каприз за ваши деньги».

Слухи ХМАО

Фото: Официальный сайт президента РФ

Бастрыкина ждут в ХМАО на новогодних каникулах

По слухам, визит главы СКР и встреча с родителями погибших в ДТП детей пройдет после Нового года. Говорят, якобы Александр Бастрыкин в этот раз может приехать не в Сургут, а в Ханты-Мансийск. В кулуарах сплетничают, что председатель Следственного комитета намеревается также посетить поселок Междуреченский, где пьяный гаишник осенью сбил насмерть подростка-мотоциклиста. «Если позволит погода, то Бастрыкин может задержаться в Ханты-Мансийске на пару дней. Заодно посетит новогодние мероприятия», — шепчутся слухачи.

Кузьменко с шиком отметил новый чин

Если верить слухам, главный федеральный инспектор по ХМАО Дмитрий Кузьменко широко отпраздновал присвоение ему нового чина — действительного государственного советника РФ 3 класса. На торжественном приеме участвовали руководители всех силовых ведомств.

«Дмитрию Борисовичу дали погоны генерал-майора. В соотношении со званиями силовиков, это примерно одно и то же. Учитывая, что Кузьменко вышел из ФСБ, классификация с генералом ему больше нравится», — болтают слухмейкеры.

Югорских спикеров обязали общаться с прессой

Говорят, якобы председатели муниципальных дум в Югре получили особое распоряжение из правительства. По слухам, спикеров обязали проводить пресс-конференции, посвященные итогам уходящего года. Раньше такие встречи с журналистами регулярно проводили мэры, а теперь и главам депутатского корпуса пришлось уделять время СМИ. Поговаривают, нескольким спикерам даже пришлось сдать авиабилеты, поскольку они собирались сразу после последних заседаний муниципальных дум отправиться в небольшие новогодние отпуска.

В Югру заходят строители из центральной части России

По слухам, в ближайшее время в ХМАО откроются филиалы крупных строительных компаний из других регионов. Говорят, якобы они рассчитывают на госконтракты, например, на участие в строительстве моста через реку Обь, а также возведение социальных объектов. В кулуарах шепчутся, что инициатором этого выступили местные чиновники после начавшихся проблем у местных застройщиков, некоторые из которых находятся сейчас в стадии банкротства.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Снос арены «Титан» пролоббировали конкуренты

В кулуарах обсуждают последний скандал в Сургуте, когда мэрия подала исковое заявление против частной ледовой арены «Титан». Спорткомплекс, вероятнее всего, придется закрыть. Самые популярные слухи объясняют действия чиновников интересами муниципального Ледового дворца. «Возможно, наезд на „Титан“ объясняется проблемами у муниципальной площадки — частная ледовая арена стала пользоваться едва ли не большим спросом, и у ледового Дворца спорта могут начаться финансовые проблемы», — считают сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэру Сургута грозят уголовными делами

Говорят, бывшие чиновники Сургута собираются передать силовикам ряд документов, способных привести к отставке Вадима Шувалова с поста главы и даже возможным уголовным делам. По слухам, экс-сотрудникам администрации передали несколько важных бумаг, которые могут стать доказательством коррупции в действующей мэрии. Слухачи шепчутся, что это ответ бывших чиновников, на которых команда Шувалова писала заявления в силовые структуры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидеров югорских радикалов обвинили в предательстве

Говорят, якобы в организации «Совесть», прославившейся массовыми драками с кавказцами и протестными акциями, намечается раскол. По слухам, рядовые члены движения готовы высказать недоверие действующим лидерам из-за задержания Сафара Баннаева — его обвиняют в вымогательстве. В организации уверены, что активист невиновен, но удивлены пассивной реакцией руководства «Совести». «За КПРФ митинговали, по чужим проблемам на улицы выходили. А сейчас как будто ничего и не произошло», — недоумевают слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Газовики делят амбициозную стройку «Газпрома»

В кулуарах обсуждают судьбу недостроенного офиса «Газпром Переработки». Объект выставлен на продажу из-за переезда компании в Санкт-Петербург, но покупателей, даже потенциальных — пока что нет. Говорят, что если окружное правительство по какой-то причине откажется брать на баланс долгострой, то его могут передать другой «дочке» «Газпрома» — сургутскому «Трансгазу», у которого рядом стоит собственный офис. По слухам, в новое здание могут переехать не только сургутские газовики, но для этого монополисту придется объединить несколько своих компаний.

В Ханты-Мансийск протянут железнодорожную ветку

По слухам, в больших кабинетах вновь началось обсуждения амбициозного проекта создания железнодорожной ветки до Ханты-Мансийска. Отмечается, что одно из предложений — протянуть в административный центр ХМАО дорогу от Пыть-Яха, тогда как другое — прямо из Екатеринбурга.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Следователя, который вел дело подчиненных Павла Сидорова, ждет внутренняя проверка

Как шепчутся в правоохранительных органах ХМАО, следователь, отстраненный от уголовного дела о коррупции в департаменте экономического развития Югры, полностью отстранен от работы. По версии слухачей, руководитель следственного управления Анвар Ахмедзянов усмотрел нарушения в работе следователя Дениса Тимофеева и организовал дополнительную проверку в адрес силовика.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Изборского клуба получит работу в Ханты-Мансийск

Как сплетничают в Ханты-Мансийске, глава Изборского клуба Александр Проханов может стать деканом факультета журналистики в Югорском государственном институте. По версии слухачей, такое предложение главному редактору газеты «Завтра» сделала губернатор ХМАО Наталья Комарова. По одной из версий, Александр Проханов обещал подумать над предложением, и провести несколько мастер-классов для будущих журналистов.

Места в гостиницах Ханты-Мансийска придерживают для VIP-гостей

Якобы предновогодний бум в гостиницах Ханты-Мансийска вызван договоренностями с представителями федерального правительства, которые могут посетить столицу Югры вместе со своими семьями, ради того чтобы увидеть проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России». «Никто точно не знает, кто точно приедет и когда. Потому гостиницам дана команда заморозить дистанционную бронь, особенно на несколько дней. Но простому туристу, если он забредёт в отель и хорошо попросит, место могут найти», — рассказывает один из отельеров.

В полиции ХМАО будут сокращения

Как шепчутся в правоохранительных органах ХМАО, количество югорских полицейских существенно сократиться за последующие несколько лет. По версии слухмейкеров, министерство внутренних дел планирует сократить количество ставок в управлении в течение будущих лет. Судачат, что на место четырех ушедших на пенсию силовиков будут набирать только троих.

Слухи ЯНАО

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Прямая линия» Кобылкина приведет к Telegram-войнам

Наблюдатели заметили: на этой неделе ямальские Telegram-каналы, обычно критикующие власть, писали о губернаторе Дмитрии Кобылкине особенно позитивно. Говорят, пресс-служба губернатора пригласила авторов на «прямую линию» главы региона, чем потешила их самолюбие. «Теперь понятно, что больших преференций добивается тот, кто критикует губернатора», — смекнули авторы «телеграм»-каналов, до этого ограничивавшие себя в откровенности.

Под визит Кобылкина в ямальского городе уже приготовили жертву

После «прямой линии» Дмитрия Кобылкина, где губернатор, отвечая на вопрос из Губкинского о жилищных проблемах, пообещал приехать в гости и принять ряд кадровых решений, в муниципалитете переполох. Сергей Бурдыгин шерстит команду и готовит важное кадровое решение. Выбирает между первым замом Романом Галкиным и отвечающим за строительство Сергеем Мирончуком. Ставят на то, что тяжеловес Галкин останется. Тем временем, сотрудники, отвечающие за информполитику, размещают материалы на онлайн-ресурсах, в которых пытаются свалить всю вину на частных застройщиков, поджигающих ветхое жилье, чтобы впарить городу свое и, традиционно, на коммунистов.

Фото: Александр Константинов © URA.RU

В городской думе Ноябрьска ждут массовых отставок

Активная общественность Ноябрьска, в числе которых известные в городе оппозиционеры, делят места в городской думе. Правда, они еще не освободились. Но жаждущие оказаться на их месте — в ожидании новых довыборов осенью 2018 года. Говорят, в списке на выбывание — депутаты, представляющие нефтегазодобывающие компании, которые обычно ротируют своих менеджеров между дочерними предприятиями, чтобы не засиживались на одном месте.

Унитазы поставили на премию чиновников

В управлении культуры Ноябрьска отремонтировали туалеты. Примерно за полмиллиона рублей. Унитазы явно не золотые. Но, говорят, деньги, которые пошли на ремонт, предназначались на выплату квартальной премии аппарату управления. Правда, есть те, кто высказывают версию, о том, что слухи распускают на фоне «унитазного скандала» те, кто не привык, что их результаты труда коррелируют с размерами премий.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

К коммунистам «матрешки» из-за «города Бундестага» приедет ревизия…

Качественные показатели помощников депутатов от КПРФ в тюменской «матрешке» уже давно не устраивают московское руководство партии, шепчутся сплетники. В помощники, по их словам, берут людей без высшего образования, по знакомству и только лично преданных депутату. Это приводит к печальным последствиям, когда помощники напрямую подставляют своих депутатов, как это получилось на днях в Заксобрании ЯНАО у руководителя фракции КПРФ Елены Кукушкиной.

Включившись в скандал с осуждением выступления новоуренгойского школьника Николая Десятниченко, депутат от КПРФ пропустила в Сеть скан своего запроса с досадной ошибкой, которую допустила ее помощник. Теперь, уверяют слухачи, руководство партии намерено провести ревизию на предмет соответствия занимаемым должностям партийных работников и отказаться от услуг помощников депутатов, не имеющих высшего образования, либо взятых по знакомству и получающих зарплату просто за лояльность.

Главное предприятие уходит из Муравленко

Нефтяники Ноябрьскнефтегаза поговаривают, что решение по ликвидации Муравленковского филиала «Газпромнефть-Ноябрьсканефтегаза» все-таки принято. Слухи о ликвидации филиала начали активно муссировать нефтяники Муравленко и Ноябрьска после проведенного в ноябре опроса жителей по заказу материнской компании. Среди прочих вопросов о социальной политике, проводимой в регионе присутствия компании, интервьюируемых спрашивали об их отношении о переводе блока административного управления из Муравленко в Ноябрьск.

Опросник озадачил не только жителей, но и власти Муравленко, города, который был построен вокруг месторождений Ноябрьскнефтегаза. Уход компании-«внучки» «Газпром нефти» из города, названного в честь легендарного нефтяника, ставит под вопрос само существование Муравленко, шепчутся горожане.

Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Тазовском нашли виновного за очередную дикость

В Тазовской районной администрации началась большая паника после задержания учителя школы-интерната по подозрению в домогательствах к 13-летнему ученику. Говорят, что администрация намерена свалить всю ответственность на руководство школы и показательно принести публичную жертву. Крайнего найти несложно — под ударом находится директор школы-интерната.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников готовится отменить январский отдых

Чиновники всех уровней привыкли, что в Пермском крае после новогодних каникул до конца января никакой реальной работы не ведется. Кто-то просто отдыхает в кабинетах, а кто-то отправляется в теплые страны «догуливать» отпуска.

По слухам, Максим Решетников готовит сюрприз своим подчиненным и планирует на январь ряд важнейших совещаний (возможно, по благоустройству и ремонту дорог). Причем чиновники и руководители муниципалитетов должны явиться с определенными наработками. А это значит, что на сей раз «вялый» январь отменяется.

Главу администрации губернатора назначат в январе

Ходят слухи, Максима Решетникова не особенно заботят постоянные разговоры об «обезглавленной» администрации губернатора. Прежний руководитель Рустем Юсупов все равно не отличался активностью, поэтому с его уходом власти мало что потеряли.

Судачат, что Решетников не намерен спешить. Если появится подходящая кандидатура — руководитель будет назначен. А если нет — от статуса «и.о.» избавится Яна Дорофеева. Как говорят, чиновница, которая изначально была приглашена на пост замглавы администрации и куратора правовых вопросов, вполне устраивает губернатора. Со своим функционалом она справляется, а потихоньку и начинает вникать в политические темы.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Политов собирает «золотые» подписи за кандидата в президенты…

Как сообщают слухачи, «политический» замглавы администрации губернатора Леонид Политов направил в пермское отделение «Единой России» смету расходов по сбору подписей за кандидата в президенты, которого намерены поддержать единороссы. Партийцы очень удивились некоторым указанным в смете цифрам. Например, стоимость одной подписи указана в размере 100 рублей.

Дело в том, что в Перми средняя цена одной подписи избирателя на выборах всегда составляет от 10 до 20 рублей. И 100 рублей — прямо-таки заоблачная цифра. Поговаривают, теперь секретарь отделения Николай Демкин намерен предложить Максиму Решетникову услуги партии по сбору подписей за 12-15 рублей.

… и экономит на электричестве

Слухмейкеры рассказывают, что Леонид Политов всячески избегает встреч с кем-либо в преддверии праздников. В целом понятно — на носу Новый год, а нового «политического» замглавы постоянно беспокоят по разным вопросам.

Но, как говорят, дошло до того, что Политов запирается в кабинете, выключает свет и создает видимость своего отсутствия. Слухачи утверждают, что один раз он забыл захлопнуть дверь, и его обнаружили в полной темноте.

Шептуны тут же смекнули, что Политов — абсолютный антипод Кирилла Маркевича, ближайшего соратника прежнего губернатора Виктора Басаргина. У того, напротив, все время в кабинете горела лампочка.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Проводник» перешел под контроль противников губернатора

По данным осведомленных слухачей, один из трех наиболее популярных пермских политических телеграм-каналов «Проводник» перешел под контроль некой группы, оппонирующей Максиму Решетникову. Тональность по отношению к руководителю области сменилась со сдержанной на жесткую и антигубернаторскую.

Подозревают, посты на этом канале сейчас пишут несколько разных людей — на это указывает и разный стиль изложения, и резкий рост числа публикаций.

Слухачи называют несколько фамилий новых возможных хозяев канала. Среди них — супруги Андрей и Надежда Агишевы, якобы купившие ресурс с подачи лидера движения «Выбор» и неудавшегося кандидата в губернаторы Константина Окунева. Однако наиболее вероятной называется версия приобретения «Проводника» некими москвичами с непонятными намерениями. Косвенным подтверждением этого служит неожиданный перепост одной из публикаций «Проводника» самым популярным политическим телеграм-каналом страны «Незыгарь».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Абдуллина возвращает «долги»

Большой интерес слухачей вызвало известие, что во время визита в Прикамье уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой было принято решение уволить главного врача Дома ребенка Ирину Батюкову. Омбудсмен якобы обнаружил в учреждении серьезные нарушения.

Сплетники доносят, что «внезапное увольнение» было хорошо подготовлено. О проблемах учреждения давно всем известно. Но вместо того, чтобы спокойно отпустить главврача, чиновники фактически выставили руководство Дома ребенка злостными нарушителями прав детей. При это ранее Батюковой не высказывали претензий, она всегда была на хорошем счету, и вдруг ее выгоняют с «волчьим билетом».

Но все прекрасно помнят, что чиновники в сентябре собирались вообще закрыть Дом ребенка, но столкнулись с сопротивлением как сотрудников, так и общественности. Как говорят, тогда-то вице-премьер Татьяна Абдуллина и решила, что главврач все равно будет уволен, но «по-плохому». А теперь чиновники снова взялись решать судьбу брошенных детей. Что их ждет в итоге — неизвестно.

Общественность теперь просто в шоке, а медицинское сообщество восприняло произошедшее с главврачом Дома ребенка не иначе как подлость со стороны властей.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уткин решил поздравить оппозицию…

По слухам, спикер Пермской городской Думы Юрий Уткин решил наладить контакты с оппозиционными партиями. Идея якобы принадлежит его новому советнику Наталье Летаевой. Как говорят, проект дружбы спикера с оппозицией решено начать с рассылки поздравительных открыток активистам «Яблока». Партия в следующем году будет праздновать свое 25-летие. Какие подходы Уткин найден к другим оппозиционерам — пока неизвестно.

…, а ему готовят сценарий отставки

Ходят слухи, Юрий Уткин почему-то в последнее время вызывает серьезный негатив краевых властей. Такая реакция связана с чем-то конкретным или же она «накопительная» — пока непонятно. Но готов сценарий ухода Уткина с поста спикера гордумы.

Судачат, все продумано так, что Уткину даже не придется терять мандат. Ему просто поступит «предложение, от которого невозможно отказаться» — должность советника гендиректора одной из крупных компаний без реальных полномочий. Уткину просто придется отказаться от поста спикера и работы в гордуме на профессиональной основе, а простым депутатом он сможет остаться.

Ну, а в случае ухода Уткина гордуму, скорее всего, возглавит вице-спикер Алексей Грибанов.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самойлову предлагают подыскать работу

Шептуны утверждают, что в случае с главой администрации Перми Дмитрием Самойловым краевые власти даже не продумывают сценарий отставки. Якобы градоначальнику просто намекнули, что хорошо бы самому подыскать себе работу на всякий случай.

Впрочем, неизвестно, как долго еще Самойлов продержится в мэрском кресле. Якобы один из его заместителей интересовался в администрации губернатора, когда же с главой города поговорят о перспективах. И вроде бы до следующего лета никаких обсуждений ждать не стоит.

Колоколова огорчила «яблочников»

Ходят слухи, на этой неделе в Пермь прилетали представители федерального руководства «Яблока» для организации штаба будущего кандидата в президенты Григория Явлинского. Встретились с лидером регионального отделения Ольгой Колоколовой и сообщили о необходимости собрать порядка пяти тысяч подписей избирателей.

Поговаривают, Колоколова заявила о необходимости обеспечить финансирование и выразила готовность собрать подписи. Но в Краснокамске, где у нее несколько предприятий в сфере ЖКХ (и паспортисты есть в штате, между прочим). А федеральное «Яблоко» хочет «движухи» в столице Прикамья. Разговор в итоге окончился ничем.

По слухам, теперь руководство «Яблока» обдумывает, как организовать работу штаба в обход Колоколовой.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунева срочно вызвали в Москву

Слухачи утверждают, что на этой неделе лидер движения «Выбор» Константин Окунев снова побывал в Москве. Причем прибыл он туда в компании коммунистов, направившихся на свой партийный съезд. Совпадение? Многие так не думают.

Судачат, что Окунев в последнее время стал чрезвычайно активен в социальных сетях, освоил мультимедиа. Зачем это политику, для которого выборы уже закончились — непонятно. И все гадают, с кем же Окунев взаимодействует из столичных деятелей и какую цель преследует.

Опальный гендиректор вернулся в пермское ЖКХ

Слухачи утверждают, что экс-гендиректор УК «Моторостроитель» Владимир Дроздов, получивший условный срок за обрушение жилого дома в Свердловском районе Перми, присмотрелся к Мотовилихинскому району. Якобы бизнесмен взялся за развитие УК «ПИК» и получил дома от своего давнего товарища и соседа, члена регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрея Ларина. Последнему принадлежит УК «Новодом», которая и поделилась домами.

Теперь шептуны гадают, насколько удачным станет для Дроздова возвращение в пермское ЖКХ. Остается надеяться, что в Мотовилихе до обрушений домов дело не дойдет.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Учителей заставляют подписаться на газету Скриванова

Ходят слухи, в Перми департамент образования дал негласное указание по школам и детским садам: подписаться всем сотрудникам на краевую газету «Звезда» на 2018 год. Причем за свой счет. Стоимость подписки, конечно, невелика, но бюджетников такой подход все же сильно возмутил.

Не секрет, что неформальным владельцем «Звезды» считается депутат Госдумы и бывший медиамагнат Дмитрий Скриванов. Почему-то чиновники активно взялись спасать его активы от полного забвения. Кто дал такую команду — вот главный вопрос.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ильтяков поучаствует в президентских выборах

Зауральские сплетники рассказывают, что депутат Госдумы Александр Ильтяков снова может стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Дескать, его кандидатуру поддержал ОНФ, несмотря на то, что ранее он в числе главных претендентов не назывался. Активность депутата многих выводит из себя, его подозревают в губернаторских амбициях. Сам же Ильтяков заявляет, что вовсе не рвется во власть, а просто привык работать на совесть.

В Зауралье ищут новую Бобкову

Скандал с бунтующими учителями в Звериноголовском районе, по мнению слухачей, может пагубно сказаться на карьере директора департамента образования Натальи Бобковой. Многие в коридорах власти считают, что в общении с учителями она повела себя недостаточно убедительно и авторитетно. «Где мы найдем третью Бобкову?» — смеются слухачи, намекая на то, что предыдущая руководительница департамента была однофамилицей нынешней.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руденко подставляет Потапова

Слухмейкеры обратили внимание, что глава Кургана Сергей Руденко демонстративно игнорирует непростые вопросы, связанные с проблемами «Водного союза». Отвечать за все вынужден сити-менеджер Андрей Потапов. «Руденко не хочет ссориться с энергетиками, поэтому все сложные темы столкнул на Потапова. В итоге сам выйдет белым и пушистым для всех», — злословят курганцы.

Дочери Руденко обещают проблемы

Telegram-канал «Курганский дед» уже не первый месяц раскапывает историю с недвижимостью мэра Кургана Сергея Руденко и его семьи. Сейчас он утверждает, что у дочери градоначальника Яны две квартиры. Якобы не исключено, что одна из них получена по той же схеме, что и у отца — сначала получила как служебное, а потом потихоньку приватизировала. Сплетники говорят, что сделкой уже заинтересовались правоохранительные органы.

Депутаты шантажируют прокуратуру

Слухачи рассказывают, что курганские депутаты никак не могут смириться с тем, что их лишили зарплаты. Некоторые даже, по их словам, готовы на шантаж. «Наша зарплата была всего 240 тысяч в год, а если мы уйдем в отставку, довыборы по каждому участку обойдутся в 1,2 млн в год. Путь прокуратура выбирает, что выгоднее для бюджета!» — передают слова бунтарей сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кафеев хочет затянуть выборы

Сплетники «курганской рублевки» рассказывают, что выборы главы Кетовского района могут не состояться в намеченный срок. Якобы депутат областной Думы Евгений Кафеев намерен подговорить депутатов районной думы, чтобы их голоса разделились ровно пополам. Таким образом, по мнению слухмейкеров, депутат хочется дождаться апелляции экс-главы района Александра Носкова, апелляцию на обвинительный приговор которого должен рассмотреть Верховный суд.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Борис Шалютин нашел покровителей перед выборами в облдуму

Скандально известный профессор Курганского государственного университета Борис Шалютин поборется за место в областной думе при помощи новых покровителей, рассказывают сплетники. По их словам, Шалютин не просто так взялся лоббировать интересы АО «Далур», которое занимается добычей урана в Курганской области. В кулуарах поговаривают, что уже в ближайшее время профессор начнет выступать с лекциями от общества «Знание», где будет убеждать зауральцев в «полезности деятельности предприятия АО „Далур“ и уранового производства». «Теперь Шалютин доктор не только философских, но и урановых наук», — посмеиваются слухачи.

На «Почте России» в Кургане продолжатся махинации

В кургане продолжают обсуждать мутную историю пропавшими, но все же вроде бы найденными 62 миллионами. Сплетники уверены, что все схемы разрабатывала заместительница начальника УФПС по Курганской области Лариса Смольникова. Но самое интересное, что научил ее этому в свое время новый директор филиала Василий Еремин. «Теперь масштабы хищений могут получить новый размах», — прогнозируют сплетники.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.