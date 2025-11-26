Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае трагически погиб глава территориального отдела

В Пермском крае ушел из жизни глава территориального отдела Андрей Ключарев
26 ноября 2025 в 10:26
Церемония прощания пройдет 28 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация города Березники (Пермский край) сообщила о несчастном случае, в результате которого погиб Андрей Ключарев — заведующий Романовским территориальным отделом. Он занял эту должность в 2019 году.

«В 1985 году после окончания учебного заведения Андрей Ключарев был направлен по распределению в село Романово. На протяжении многих лет он внес значительный вклад в жизнь местного сообщества. Его профессиональная деятельность началась с должности инженера-механика в местном совхозе, впоследствии он занимал посты заместителя главы администрации Романовского сельского поселения и директора коммунального предприятия», — сообщает местная мэрия в соцсети «ВКонтакте». 

По словам коллег, Андрей Ключарев был компетентным, честным и добросовестным руководителем, который активно поддерживал жителей села и способствовал развитию территории. Церемония прощания пройдет 28 ноября. С 11:00 — в похоронном доме «Санта», отпевание начнется в 12:30 в Храме Похвалы Пресвятой Богородицы в поселке Орел. Для удобства жителей в 09:45 от здания администрации Романовского теротдела будет организован автобусный транспорт.

Село Романово находится приблизительно в 30 километрах к югу от Березников, на правом берегу реки Яйвы. Население села насчитывает около 700 человек.

