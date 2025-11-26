В Екатеринбурге нашли единственную защиту от болезни, калечащей детей

Менингит представляет угрозу для здоровья детей — они входят в группу риска по данному заболеванию (архивное фото) Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Екатеринбурге население информируют об опасности заражения менингитом и необходимости профилактических мер. Ключевой мерой профилактики является вакцинация. Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое могут вызывать бактерии, вирусы или грибки. Заболевание представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья, вплоть до летального исхода или инвалидности.

В telegram-канале «Новой больницы» (Екатеринбург) подчеркивают опасность бактериального менингита, который передается воздушно-капельным путем при тесном контакте с инфицированным человеком: «Бактериальный — он же гнойный менингит, вызванный проникновением гемофильной палочки, пневмококков, менингококков, является наиболее серьезным и может привести к смерти или инвалидности». В группе риска — дети и подростки, люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, а также те, кто путешествует в страны Азии и Африки или живет в условиях тесного контакта с другими людьми (например, в общежитии или интернате).

Среди мер профилактики — соблюдение правил гигиены, избегание тесного контакта с больными и вакцинация. В Центре иммунопрофилактики «Новой больницы» используют четырехвалентную импортную вакцину, которая защищает от четырех опасных типов менингококка и разрешена к применению у детей, начиная с шести недель.

Продолжение после рекламы