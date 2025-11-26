Зинаида Егоровна посвятила вузу 20 лет жизни Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В Перми 25 ноября 2025 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь первого ректора Пермского государственного института культуры, заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина, кандидата исторических наук, профессора Зинаиды Воробьевой. Она посвятила всю свою жизнь искусству и культуре. Открытие памятной доски было приурочено к 50-летию ПГИК. Корреспондент URA.RU побывал на мероприятии.

«Это действительно памятное событие. Зинаида Егоровна посвятила 20 лет жизни ПГИК. Всегда прекрасно понимаешь, как тяжело начинать с нуля. Но вдвойне гордишься тем, что в Пермском крае жили и работали женщины, которые на своих хрупких плечах создавали такие сложные проекты», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона добавил, что выпускники института известны не только в Пермском крае. Их знают во всей России и за рубежом.

Мемориальную доску отрыли заслуженный работник культуры РФ, профессор, ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская и лауреат Дельфийских игр, победитель конкурса «Мы — наследники Победы!» Сергей Еловиков. Доску установили на фасаде института со стороны улицы Газеты «Звезда».

Продолжение после рекламы

Поздравить вуз с юбилеем и почтить память Зинаиды Воробьевой приехала директор департамента региональной политики, образования и проектного управления министерства культуры Российской Федерации Светлана Ермакова. «Мы чествуем человека, который стоял у истоков, который дал импульс развитию нашего Пермского государственного института культуры. Те направления, над которыми работала Зинаида Егоровна, сейчас продолжают свое развитие», — отметила Светлана Ермакова.

В министерстве культуры Пермского края сообщили, что после открытия мемориальной доски в вузе состоялось торжественное расширенное заседание Ученого совета. На нем коллектив ПГИК наградили благодарностью президента Российской Федерации. Кульминацией празднования юбилея вуза стал концерт в Театре оперы и балета с участием известных выпускников института Екатерины Шпицы, Александра Смирнова, Владислава Куприянова, Натальи Буклаги и Эдуарда Морозова.