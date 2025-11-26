В Челябинске выросло количество переданных домов от скандальной УК «Укико»

Многоквартирные дома плохо обслуживались управляющей компанией (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Порядка 380 многоквартирных домов скандальной челябинской управляющей компании «Укико» передали УК «Челябинск». Ранее насчитывалось 342 таких дома. Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Ситуация нетривиальная для системы жизнеобеспечения любого города. Из 8400 домов 367 передано на обслуживание от „Укико“ в УК „Челябинск“, — рассказал Лошкин.

Мэр Челябинска отметил, что управляющая компания обслуживала сотни домов, однако ее работа была признана неудовлетворительной. Претензии жителей широко освещались в СМИ. Сейчас дома передали во временное обслуживание УК «Челябинск».

«Дальше мы посмотрим. Обслуживание многоквартирных домов будет осуществляться в любом случае», — подытожил Лошкин.

В Челябинской области управляющая компания ООО «УКИКО» была исключена из реестра лицензий на управление многоквартирными домами по решению суда, удовлетворенному на основании иска прокуратуры. Причиной стали многочисленные нарушения жилищного законодательства и систематическое неисполнение компанией своих обязательств.

Из реестра были исключены лицензии на управление 546 многоквартирными домами. Кроме того, в отношении директора ООО «УКИКО» Старокожева выдвинуты обвинения в мошенничестве, в связи с чем он помещен под домашний арест.