В Нижнем Уфалее пенсионер погиб при пожаре в доме

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Нижний Уфалей (Челябинская область) пенсионер погиб при пожаре в частном доме. В пресс-службе ГУ МЧС предварительной причиной пожара назвали непотушенную сигарету.

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение, отбив угрозу распространения пожара. Во время разведки, внутри жилища был обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения. По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность при курении», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.