Челябинские компании остались без дворников

В Челябинской области остро не хватает дворников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на каждую вакансию приходится всего 0,6 резюме.

«В третьем квартале спрос на дворников вырос в регионе вырос на 2% по сравнению с началом года. Они остаются в числе дефицитных рабочих рук в регионе при норме от четырех резюме на вакансию приходится всего 0,6 резюме», — заявили URA.RU в HeadHunter.

Аналитики рекрутинговой платформы отметили, что медиана предлагаемой зарплаты для этой профессии в регионе достигла 32,5 тысячи рублей. Это на 2,5 тысячи рублей (на 8%) больше, чем в первом квартале. При этом сами соискатели хотели бы получать 40 тысяч рублей.

