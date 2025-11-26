В ХМАО возбуждено уголовное дело после гибели ребенка при пожаре
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребенка при пожаре
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после гибели шестилетнего ребенка при пожаре в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена пожарно-техническая экспертиза, обстоятельства инцидента устанавливаются», — рассказали агентству в пресс-службе следственного комитета региона.
Пожар произошел 25 ноября в квартире по адресу Московкина, 2. Погиб шестилетний ребенок, его девятилетний брат попал в реанимацию.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!