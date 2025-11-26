В Челябинске на трех ключевых перекрестках отключат светофоры

Светофоры перестанут работать сразу на трех перекрестках (архивное фото) Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Челябинске на проспекте Ленина, улицах Бейвеля и Братьев Кашириных сегодня отключат светофоры. Регулировщики на перекрестках появятся в случае если проезд будет затруднен, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«26 ноября будут отключены светофоры на участках: с 10:00 до 16:00 на пересечение проспекта Ленина и Свердловского проспекта. С 09:00 часов до окончания работ на пересечение улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого, с 13:30 до окончания работ на пересечение улиц Братьев Кашириных и Каслинской», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции будут мониторить ситуацию. В случае если проезд будет затруднен, на участках поставят регулировщиков. Водителей также просят отнестись с пониманием к данной ситуации и выбирать пути объезда.

