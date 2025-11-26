Логотип РИА URA.RU
Тюменец пытался сорвать сделку своего бизнес-партнера ложным звонком

Тюменец получил условный срок за ложное сообщение о взрыве автобуса
26 ноября 2025 в 10:24
Тюменец сообщил о бомбе в автобусе, за что получил штраф в сотни тысяч

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ярковский районный суд Тюменской области признал жителя Тобольска Евгения Н. виновным в ложном сообщении о взрыве автобуса. Этим он пытался остановить своего бизнес-партнера.  Об этом сообщил telegram-канал Тюменского областного суда.

«Желая воспрепятствовать поездке компаньона, Евгений прибыл на автовокзал с. Ярково с целью встречи совладельца компании. После того как в прибывших автобусах партнера не оказалось,Евгений совершил звонок в дежурную часть, представившись чужим именем, и сообщил ложные сведения о том, что его знакомый передвигается в автобусе по маршруту Тюмень-Екатеринбург и везет с собой взрывное устройство», — сообщает telegram-канал Тюменского областного суда.

В сообщении суда уточняется, что информация о якобы заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Тем не менее, как следует из разъяснений судебной инстанции, любое подобное сообщение автоматически рассматривается как потенциальная угроза.

Суд назначил Евгению Н. наказание в виде штрафа в размере 205 000 рублей. Ранее в Тюменской области отправили в СИЗО мужчину, которого подозревают в убийстве собственного пасынка. Инцидент произошел 18 ноября.

