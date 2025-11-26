В Тюмени на полдня задерживаются три рейса
26 ноября 2025 в 09:57
«Рощино» сообщил о задержке трех рейсов
В Тюмени задерживаются три рейса: один на вылет, и два на прилет. Об этом свидетельствует электронное табло аэропорта «Рощино». Согласно расписанию, на вылет задерживается рейс в Урай.
«Время прибытия по расписанию — 9:50. Расчетное время прибытия — 16:30», — сказано в расписании.
На прилет задерживаются рейсы из Нижневартовска и Урая. Первый на 14 часов, а второй — на шесть.
Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменцы не могут вернуться домой из Египта. Задержка рейса составляла почти четыре часа.
