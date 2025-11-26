Логотип РИА URA.RU
В Тюмени на полдня задерживаются три рейса

26 ноября 2025 в 09:57
"Рощино" сообщил о задержке трех рейсов

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмени задерживаются три рейса: один на вылет, и два на прилет. Об этом свидетельствует электронное табло аэропорта «Рощино». Согласно расписанию, на вылет задерживается рейс в Урай. 

«Время прибытия по расписанию — 9:50. Расчетное время прибытия — 16:30», — сказано в расписании. 

На прилет задерживаются рейсы из Нижневартовска и Урая. Первый на 14 часов, а второй — на шесть. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменцы не могут вернуться домой из Египта. Задержка рейса составляла почти четыре часа. 

