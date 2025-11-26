В Свердловской области некому мести улицы

Спрос на дворников в регионе вырос на 22 % по сравнению с началом года, однако количество резюме не покрывает потребности работодателей. «Медиана предлагаемой заработной платы для дворников в Свердловской области составила 40 000 рублей, что на 19 % (или 7600 рублей) больше, чем в начале года. При этом соискатели претендуют на зарплату в 41 800 рублей», — отмечают аналитики. Дефицит кадров свидетельствует о том, что текущая ситуация на рынке труда не позволяет удовлетворить спрос на рабочую силу в сфере уборки территорий.