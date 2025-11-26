Логотип РИА URA.RU
Общество

В Свердловской области некому мести улицы

Спрос на дворников в Свердловской области вырос на 22%
26 ноября 2025 в 10:26
В регионе вырос спрос на дворников (архивное фото)

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Свердловской области наблюдается острая нехватка дворников: на одну вакансию приходится всего 1,4 резюме. Такие данные URA.RU предоставила рекрутинговая платформа hh.ru по итогам анализа рынка труда в третьем квартале 2025 года.

Спрос на дворников в регионе вырос на 22 % по сравнению с началом года, однако количество резюме не покрывает потребности работодателей. «Медиана предлагаемой заработной платы для дворников в Свердловской области составила 40 000 рублей, что на 19 % (или 7600 рублей) больше, чем в начале года. При этом соискатели претендуют на зарплату в 41 800 рублей», — отмечают аналитики. Дефицит кадров свидетельствует о том, что текущая ситуация на рынке труда не позволяет удовлетворить спрос на рабочую силу в сфере уборки территорий.

На Урале наиболее высокие зарплаты дворникам предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе — 60 400 рублей. В других регионах Уральского федерального округа предложения скромнее: в Ханты-Мансийском автономном округе — 50 500 рублей, в Челябинской области — 32 500 рублей, в Тюменской области — 30 500 рублей, в Курганской области — 29 900 рублей.

