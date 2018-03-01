В «тюменской матрешке» глушат Telegram

16:21 01 марта 2018 3

По мнению эксперта, отношения государства и Telegram в будущем будут только усложняться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новомодная вселенная мессенджера Telegram претерпевает принципиальные изменения в «тюменской матрешке». Нейтрализованы практически все неподконтрольные местным администрациям анонимные телеграм-каналы, специализирующиеся на политической повестке. По различным оценкам, сложившаяся ситуация — не что иное, как попытка зачистить информационное поле перед президентскими выборами. Однако, не исключено, что так называемых телеграмеров заглушили лишь временно.

В Тюмени Telegram поставили на службу системе — в мессенджере отбиваются политические атаки на чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По оценкам наблюдателей из числа авторов и владельцев анонимных телеграм-каналов, ключевыми рупорами политповестки в Тюменской области остались лишь два ресурса. Это «Одиночный пикет 2.0» и «Повестка», авторство которых приписывается политологу Александру Безделову. Оба канала при этом транслируют информацию, работающую в интересах правительства области.

Например, одним из последних «Одиночный пикет 2.0» отбил информационную атаку на губернатора Владимира Якушева, организованную соратниками главы ФБК Алексея Навального. Сторонники оппозиционера утверждали, что якобы нашли у Якушева незадекларированные загородные дома и хостел в Тобольске. Канал при этом объяснил: расследование — не более чем заказная история, призванная помешать дальнейшему карьерному росту главы области.

«Действительно, на сегодняшний день это самые популярные каналы в Тюменской области. Меня, к счастью или к сожалению, часто с ними связывают, но я не имею к ним отношения», — утверждает при этом сам Безделов.

В ХМАО тем временем замолчал самый модный и загадочный канал «Бабушка Югра», вероятно, связанный с контрэлитой самого округа и политическими силами Тюмени.

Шпиономания в ХМАО окрепла настолько, что за анонимных авторов каналов стали принимать уже состоятельных бизнесменов. Например, Олега Чемезова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ресурс не обновляется уже полмесяца. Контроль за каналом традиционно приписывается внутриюгорской оппозиции, либо югу области. Всерьез ходит легенда, что «бабушку» ведет лично крупный бизнесмен Олег Чемезов. Однако, согласно мнению внутри сообщества телеграмеров, эта гипотеза неправдоподобна — канал нейтрализовали до 18 марта за вполне конкретную сумму в 1 млн рублей. Кто выступил источником средств, а также через кого шли переговоры, на момент подготовки материала выяснить не удалось.

На Ямале проблему анонимных телеграмеров решили количеством: в регионе с населением менее 600 тысяч человек вещают более десятка каналов, и практически все они занимаются прямым пиаром местных властей. «Капитан Арктика», «Мало Ямала», «Ямальский олень», «Губернатор Ямала сейчас» — лишь некоторые из них. Единицы, пытающиеся создавать альтернативную повестку, потерялись в информационном шуме от остальных. Один из таковых — канал «Голос тундры», ассоциируемый с местными оленеводами, несогласными с политикой недропользователей в Арктике.

Свое вещание на три региона продолжает «Доктор Комаровский» (канал позиционирует себя как личный доктор, следящий за состоянием здоровья Натальи Комаровой, отсюда название). Однако над ним нависла угроза деанонимизации.

По данным источников в правительстве Югры и в правоохранительных органах Тюменской области, удалось установить причастность к работе «Комаровского» журналиста портала «Znak.com» Виталия Сотника.

Связь сотрудника «Znak.com» Виталия Сотника с «Комаровским» удалось установить случайно: автор канала по ошибке засветил в мессенджере номер своего мобильного Фото: Telegram

«В первый раз вопросы возникли, когда Сотник лично приглашал читателей в канал. А после того, как он по ошибке неправильно скопировал ссылку и засветил в „Комаровском“ номер своего мобильника, сомнений не осталось», — объясняет один из собеседников агентства.

Сам Сотник в разговоре с «URA.RU» свою причастность к телеграм-каналу опроверг. «Наговаривают», — сообщил он.

Больше всех претензий к «Комаровскому» у администрации ХМАО, чиновников которого канал неоднократно подвергал критике. Один из последних примеров: «Комаровский» высмеял просчет пиар-службы Комаровой, сначала огласившей информацию о неудавшемся визите губернатора в Сирию, а затем пытавшейся снять публикацию на «Znak.com».

«Мотивировка — сотрудник департамента внешних связей Югры по ошибке разослал в СМИ материалы рабочего графика визита Натальи Комаровой в Сирию. Короче, тупо слили в СМИ то, что сливать было нельзя. Теперь, мол, под угрозой дипломатические отношения между странами. Бред, конечно, сивой кобылы. Что тут скажешь? Глава МИД РФ Сергей Лавров однажды высказался довольно емко и четко. Ну вы поняли, да? Алексей Викторович [Шипилов], а я ведь вам говорил — „Резать, не дожидаясь перитонита!“», — написал «Комаровский».

Сам Сотник причастность к анонимному каналу опроверг

Прямо противоположное отношение у канала к администрации ЯНАО. «Доктор Комаровский» активно помогает региону формировать о себе позитивное впечатление: копирует контент проправительственных изданий, дает им свою интерпретацию. Ресурс активно отбивает атаки оппонентов губернатора Дмитрия Кобылкина. В частности, сегодня на слуху история с «золотым унитазом», якобы установленном в резиденции главы Ямала. Дорогостоящего изделия, как установил суд, никогда не существовало. «Комаровский» поспешил одним из первых рассказать своим читателям о крахе информационной атаки на губернатора.

В отношении Тюменской области «Доктор Комаровский» избегает громких оценок, предпочитая нейтрально-позитивный тон.

Деанонимизация «Комаровского» может стать причиной конфликта между автономными округами.

Это произойдет в том случае, если негативная повестка «Комаровского» будет ошибочно истолкована в ХМАО, как политический заказ соседей. В таком случае администрациям регионов придется улаживать дипломатический скандал.

Помимо этого, утрата тайны личности может существенно осложнить, а то и вовсе заблокировать работу ресурса.

Публикации анонимных телеграмеров могут вбить клин в дружеские отношения между округами и их лидерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Собственно, деанонимизация разрушает создаваемый имидж. Представьте, что на сцене показывают фокусы, и тут встает человек и говорит: „Чуваки! Женщину режут не на самом деле!“. Обычно всем становится неловко, но в случае анонимного канала, сознательно поляризующего мнения, половина зрителей может потерять интерес, потому что именно тайна личности обеспечивала невозможность сказать „ну с этим источником все ясно“. И, конечно, пересыхает ручеек сливов, потому что цепочку гораздо проще проследить, если знаешь ведущего канала», — объясняет ситуацию преподаватель факультета журналистики МГУ Александр Амзин.

В целом, по мнению эксперта, отношения государства и Telegram в будущем будут только усложняться: «Это происходит уже сейчас. Я имею в виду сложные переговоры Роскомнадзора и Telegram. С 2018 года добавится возможность экономического давления. Я слышал, что изначально в свой ICO Telegram не хотел брать российских инвесторов. Однако теперь появились сообщения об участии российского бизнеса и даже (официально опровергнуто) олигархата. Вместо с российскими деньгами прилагается российская специфика».

От загнанных в угол телеграмеров стоит ждать новых сюрпризов, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеграмерам не следует надеяться на какую-либо поддержку общества в данном вопросе — аудитория равнодушна, для нее это лишь один из вариантов просмотра политического ток-шоу. При этом Александр Амзин отмечает, что не стоит полностью списывать анонимов со счетов, так как авторы также полны креатива и могут совершать на своем поприще различные странные эволюции. Например, объявлять себя коллективными каналами, создавать новые. Так уже происходило с популярным федеральным ресурсом «Незыгарь».

По данным инсайдеров, знакомых с положением дел в мире телеграм-сообществ, все меры, принятые против анонимных каналов в регионах «матрешки», носят временный характер. О блоках на негатив пока удалось договориться только до окончания президентской избирательной кампании. Однако, как будут развиваться события после 18 марта, спрогнозировать не берется никто.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.