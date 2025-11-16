В Европе проводится систематическая кампания по удалению упоминаний о России из учебников, заявили участники симпозиума «БРИКС — Европа» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Накануне стало известно, что в Болгарии из учебников географии удалили упоминания о России. Причем об этом заявил болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, раскритиковав действия властей своей страны. Он подчеркнул, что подобные действия являются элементом системной информационной войны против России, с которой жители Болгарии регулярно сталкиваются в последние годы.

При этом ситуация не ограничивается одной Болгарией. Во многих европейских государствах сохраняется практика целенаправленного искажения исторических фактов, связанных с Россией. Эта тенденция проявляется в изменениях образовательных программ, материалах СМИ и официальных заявлениях. Подробнее о фальсификации истории России со стороны Европы — в материале URA.RU.

Уровень русофобии на Западе

О текущей ситуации в мире, связанной с русофобской политикой еще в 2025 году высказался руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в беседе с «Парламентской газетой». Он отметил, что после начала СВО резко возросло количество случаев русофобии за рубежом, однако сейчас число обращений по этому поводу сократилось. Однако на момент 2022 года более половины обращений касались дискриминации, включая бытовой национализм, отказы в услугах и угрозы в соцсетях в отношение русских.

На тот момент Россотрудничество совместно с Фондом защиты прав соотечественников создало 37 центров правовой помощи в 23 странах, рассказал Примаков журналистам. Он добавил, что соотечественники могут обращаться за помощью в представительства организации, а наиболее серьезные случаи нарушений направляются уполномоченному по правам человека в РФ.

Как проявляется подделка фактов

Несмотря на снижение количества русофобии французский историк Дмитрий де Кошко заявил, что русофобия стала новой объединяющей идеей Евросоюза, заменив собой антисемитизм и антиславизм XX века. Его слова передает ТАСС. В ходе Международного антифашистского форума исследователь подчеркнул, что европейские власти сознательно культивируют ненависть к России и русским для продвижения идеи «европейского федерализма», подавляя национальную идентичность народов ЕС.

Своим мнением по этой теме в 2024 году поделился и на тот момент исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. Он заявил, что Евросоюз проводит политику систематического исторического ревизионизма (ипересмотра), передает ТАСС. По его словам, Брюссель фальсифицирует историю как Второй мировой войны, так и украинского конфликта, стремясь снять с себя ответственность за развязывание военных конфликтов и оправдать героизацию нацизма. Логинов предупредил, что такая политика приведет к негативным последствиям для самого ЕС, создав разделительные линии между странами-членами и поколениями европейцев.

Также военкор Даниил Зонов сообщил о попытках стереть Россию с географических карт, что является частью системной идеологической войны. Обнаруженная на линии соприкосновения в Очеретино карта, где территория России была представлена как пустое пространство, — лишь один из примеров целенаправленной кампании, заявил Зонов. Подобные искажения активно распространяются через западные СМИ, образовательные программы и цифровые платформы, где нашу страну пытаются представить не как исторически сложившееся государство, а как временное образование.

По словам военкора, подобный ревизионизм создает опасные прецеденты для самих инициаторов, размывая основы их собственной исторической памяти. Современные попытки «отменить» Россию, по словам военкора, повторяют ошибки прошлых кампаний, которые неизменно заканчивались провалом.

МИД РФ и война с дипфейками

На официальном сайте МИД РФ есть целый раздел, посвященный русофобским заявлениям политиков. Также там активно публикуются опровержения от ведомства различных фейков, направленных как в их сторону, так и России в целом. Недавно в МИД также обратили внимание на целую волну дипфейков — искусственного искажения видео с использованием искусственного интеллекта и обычного монтажа.

В 2025 году, например, в казахстанском цифровом пространстве зафиксирована волна фейкового контента. Тогда атаке подверглась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Злоумышленники использовали нейросети для наложения искусственной мимики и голоса на подлинные кадры ее интервью, создав видимость нелицеприятных комментариев о встречах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Систематическая фальсификация истории России в постсоветских странах

Наиболее активная почва для фальсификации истории по-прежнему остается период Второй мировой войны. Как, например, отмечает израильский историк Холокоста Аарон Шнеер, страны Восточной Европы систематически избегают объективного изучения своего военного прошлого.

По его словам, например, согласно архивным документам подтверждается, что прибалтийские каратели добровольно вступали в нацистские формирования и участвовали в уничтожении сотен деревень в ходе карательной операции «Зимнее волшебство» 1943 года. При этом современные прибалтийские власти продолжают героизацию СС, одновременно уничтожая памятники советским воинам-освободителям

Кроме того, согласно аналитическим материалам «Российской газеты», в ряде постсоветских государств осуществляется целенаправленная политика по героизации нацистских коллаборационистов, воевавших против СССР. На Украине и в странах Балтии участники таких формирований, как ОУН-УПА, прибалтийские «лесные братья» и латышские дивизии Waffen-SS, официально возводятся в ранг национальных героев, несмотря на документально подтвержденную причастность этих организаций к военным преступлениям и Холокосту.

«Предательство памяти»

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что такая политика представляет собой не только фальсификацию истории, но и предательство памяти миллионов жертв Второй мировой войны, а также создает угрозу международной безопасности, способствуя росту неонацистских движений. Особую озабоченность экспертов вызывает систематическое замалчивание роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма и сознательное искажение исторической правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.

Причина подмены исторических фактов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе одного из круглых столов комиссии Совета Федерации заявила, что переписывание истории стало для Запада ключевым инструментом подрыва позиций России. Тогда дипломат подчеркнула, что эта кампания ведется с привлечением значительных ресурсов на всех уровнях — от школьного образования до заявлений руководства Евросоюза.

