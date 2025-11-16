Транспортный коллапс в аэропорту: задержанный рейс из Челябинска в Норильск отменили и перенесли пять вылетов

Авиарейс из Челябинска в Норильск отменили из-за снегопада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска отменили задержанный почти на сутки рейс № 1279 авиакомпании «Red Wings» до Норильска. Также в расписании аэропорта есть и другие существенные изменения — задерживается вылет пяти рейсов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

«Рейс ИН 1279 в Норильск, который задержали 15 ноября почти на сутки — отменили. Рейс Y7 908 Челябинск — Норильск, который должен был вылететь в ночь на 16 ноября в 02:00, также задержали почти на сутки — вылет перенесен на 17 ноября в 00:45», — говорится в размещенной информации.

На сутки перенесли рейс Y7 907 в Краснодар. Новый вылет запланирован 16 ноября в 14:40. Также 16 ноября задерживаются два вылета в Уфу — рейс А4 6021 (по расписанию: 07:10, расчетное время: 11:00, 16.11) и рейс DP 6503 (по расписанию: 07:30, расчетное время: 11:00, 16.11).

Также отмене рейс ИН 1280 из Норильска в Челябинск. На сутки задерживается прилет рейса Y7 907 из Норильска в Челябинск (по расписанию 15 ноября в 13:10, расчетное время 16 ноября в 13:57). На сутки задерживается борт Y7 908 из Краснодара (по расписанию 15 ноября в 23:50, расчетное время 16 ноября в 23:10).

Ранее в аэропорту Челябинска 15 ноября были отложены вылеты в Москву, Хургаду, Санкт-Петербург и другие города. Задержки затронули рейсы нескольких авиакомпаний. А вылеты в Норильск задержали из-за неблагоприятных метеорологических условий и снегопада. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры, которая следит за тем, чтобы права пассажиров не были нарушены.