Снегопад надвигается на Курган и Шадринск

В Кургане и Шадринске обещали снег

В Кургане и Шадринске 17 ноября к вечеру ожидается снег и минусовая температура. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«К вечеру в городах прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Днем будет солнце, температура воздуха от -1 до -5 градусов. Ветер порывами до 5 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.