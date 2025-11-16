Дорогу к базе отдыха курганского завода пообещали срочно отремонтировать
На дороге недалеко от Кургана образовались большие ямы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Подрядчик получил задание отремонтировать дорогу к деревне Северное в Кетовском округе Курганской области. Работы планируется выполнить в ближайшее время. Об этом говорится в ответе представителей ГКУ «Курганавтодор». В этой же деревне находится СНТ Северянка, где завод «Курганприбор» купил базу отдыха «Грин-Парк».
«Подрядной организации дано указание устранить дефекты в виде выбоин на автодороге подъезд к деревне Северное на участке со щебеночным покрытием до 17 ноября», — сообщается в ответе, опубликованном на странице ЦУР региона в соцсети «ВКонтакте». Также местные жители жаловались на плохое качество дороги, которая идет через лес.
Ранее замгубернатора Иван Ситников в прямом эфире регионального ЦУР отметил, что в случае, если дефекты дороги у деревни Северное не устранят, то специалистами будет проведена экспертиза. После чего материалы могут отправить в правоохранительные органы.
