Общество

В Тюменской области разложили сотни тысяч доз вакцины против опасного вируса для диких животных

В Тюменской области вакцинировали от бешенства 387,6 тысячи диких животных
16 ноября 2025 в 10:13
В Тюменской области провели вакцинацию диких животных против бешенства

В Тюменской области провели вакцинацию диких животных против бешенства

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области в 2025 году специалисты Государственной ветеринарной службы провели вакцинацию диких плотоядных животных против бешенства. В лесных массивах региона разложено 387,6 тысяч доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба ветеринарии Тюменской области.

«В целях предотвращения распространения особо опасного заболевания — бешенства — специалистами ежегодно проводится вакцинация против бешенства диких плотоядных животных. В 2025 году в лесных массивах Тюменской области разложено 387,6 тыс. доз вакцины», — отмечено в сообщении ведомства.

Иммунизация проводится для предотвращения распространения особо опасного заболевания. Вакцина заключена в специальные капсулы, которые находятся внутри приманок, изготовленных из съедобных для животных продуктов — мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина.

Ранее в Тюменской области был выявлен очаг бешенства. Карантин ввели в деревне Дронова Заводоуковского района. Населенный пункт находится в 117 километрах от Тюмени. 

