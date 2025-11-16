В Тюменской области разложили сотни тысяч доз вакцины против опасного вируса для диких животных
В Тюменской области провели вакцинацию диких животных против бешенства
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области в 2025 году специалисты Государственной ветеринарной службы провели вакцинацию диких плотоядных животных против бешенства. В лесных массивах региона разложено 387,6 тысяч доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба ветеринарии Тюменской области.
«В целях предотвращения распространения особо опасного заболевания — бешенства — специалистами ежегодно проводится вакцинация против бешенства диких плотоядных животных. В 2025 году в лесных массивах Тюменской области разложено 387,6 тыс. доз вакцины», — отмечено в сообщении ведомства.
Иммунизация проводится для предотвращения распространения особо опасного заболевания. Вакцина заключена в специальные капсулы, которые находятся внутри приманок, изготовленных из съедобных для животных продуктов — мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина.
Ранее в Тюменской области был выявлен очаг бешенства. Карантин ввели в деревне Дронова Заводоуковского района. Населенный пункт находится в 117 километрах от Тюмени.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!