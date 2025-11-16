Логотип РИА URA.RU
Welt: Киев стал опасным местом для Зеленского из-за протестов

16 ноября 2025 в 10:18
По мнению журналиста, протесты против коррупции показали Зеленскому, что население не готово мириться с текущими делами в стране

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Киев стал опасным местом для президента Украины Владимира Зеленского из-за антикоррупционных протестов в украинской столице. Об этом заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него (Зеленского — прим. URA.RU). И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции», — сказал корреспондент телеканала Die Welt.

Как отметил Ваннер, митинг, который прошел в Киеве в субботу, демонстрирует неготовность украинского общества мириться с существующей ситуацией. По его мнению, участники акции выразили несогласие с действиями Зеленского и дали понять, что не допустят реализации новых коррупционных схем.

Накануне в Киеве состоялся митинг, инициированный украинской активисткой Марией Барабаш. Акция стала реакцией на масштабный коррупционный скандал в энергетической отрасли, в который вовлечен бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Мария Барабаш заявила о своем намерении проводить митинги на площади каждую субботу. Требования активистки и ее сторонников включают освобождение детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, экстрадицию Тимура Миндича на Украину и отставку главы офиса президента Андрея Ермака, которого они считают руководителем коррупционных схем.

По информации украинского издания «Страна.ua», в митинге, прошедшем на Майдане в Киеве, приняли участие примерно сто человек. Участники акции держали плакаты с лозунгами против Зеленского, призывами бороться с коррупцией и надписями в поддержку арестованного Службой безопасности Украины Руслана Магомедрасулова.

Коррупционный скандал на Украине

